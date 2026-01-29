カシオ計算機<6952.T>がこの日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を２７００億円から２７４０億円（前期比４．７％増）へ、営業利益を２１０億円から２２０億円（同５４．５％増）へ、純利益を１５０億円から１７０億円（同２．１倍）へ上方修正した。「Ｇ－ＳＨＯＣＫ」と「ＣＡＳＩＯ ＷＡＴＣＨ」の２軸戦略が奏功した時計事業が牽引役となり、第３四半期時点の業績が好調に推移していることが要因としている。



第３四半期累計（４～１２月）連結決算は、売上高２０８０億５００万円（前年同期比６．２％増）、営業利益１８１億５７００万円（同６１．７％増）、純利益１５４億１５００万円（同３．６倍）となった。主力の時計事業で、「ＣＡＳＩＯ ＷＡＴＣＨ」が、若者のレトロ、ヴィンテージトレンドを受けてグローバルで好調を継続したことに加えて、「Ｇ－ＳＨＯＣＫ」で人気の高い定番のアイコニックモデルや、視認性に優れたＭＩＰ液晶採用の「ＧＭＷ－ＢＺ５０００」、装着性のよいミニマルデザインの「ＧＳＴ－Ｂ１０００」などの新製品を投入し年末商戦をとらえ大幅増収増益となったことが牽引。ＥｄＴｅｃｈ事業でアジア地域中心に値上げ前の駆け込み需要があったことも寄与した。



同時に、上限を３８０万株（自己株式を除く発行済み株数の１．６７％）、または５０億円とする自社株買いを実施すると発表した。取得期間は１月３０日から３月２４日までで、取得した全自社株は４月３０日付で消却する。



