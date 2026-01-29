BE:FIRST、MAZZELに次ぐ、3つ目のボーイズグループを誕生させるべく行われた、BMSGによるオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』。その参加者でもあった面々が多く揃った今のBMSG TRAINEEは、最強の原石が揃っている。その強さとは、一体何なのか、どこからやってきたのか――。

リアルサウンドでは、3月18日、19日に行われる『BMSG TRAINEE SHOWCASE 2026 ～ Graduation Party for REN, YUTA, RAIKI, TAICHI, and ISANA ～』を記念して、出演するBMSG TRAINEE 18名のソロインタビュー連載をスタートさせる。まっすぐに自分の理想を追い求めて、今この瞬間もひた走っているこの若き才能たちに、リアルサウンドは全力でベットしたいと思う。

（関連：【動画＆写真あり】SKY-HIを唸らせた才能！ カリスマ性を放つ15歳、現役中学3年生のKAIRI）

第6回目には、KAIRIが登場だ。『THE LAST PIECE』を観続けていて、驚いたことはいくつもあるが、そのなかのひとつが「ここまでダンスと歌唱がブレない中学生がいるのか」というKAIRIに対する衝撃だったのをよく覚えている。今回のインタビューは、幼い頃の話、憧れた人たちへの思い、アーティストというかけがえのない存在について、願いや葛藤、『THE LAST PIECE』期間中のこと、オーディションを終えてから現在に至る日々で感じていたこと……そのすべてを網羅するような内容になった。彼が生きてきた15年という時間を自身の口から聞かせてもらった今、ひとつの実感としてあるのは、KAIRIは過去の自分を否定することは、現在の自分を否定することなのだと理解しているということだ。ステージの上でまっすぐな視線を放ち続ける、そのKAIRIの確信はどこにあるのか。誰もが目を止める求心力とカリスマ性は、いつどこで生まれたものなのか。成長期真っ只中のKAIRIの自意識と向き合う、そんな対話になった。（編集部）（火曜日・木曜日更新予定／全18回）

■THE RAMPAGE、&TEAM・K……KAIRIが憧れた“歌って踊れるアーティスト”

――まずは生年月日から教えてください。

KAIRI：2010年4月6日生まれです。今、15歳です。

――KAIRIさんのいちばん古い記憶はなんですか？

KAIRI：幼稚園の頃の記憶は結構あります。幼稚園から小学校くらいまでは、今みたいにかしこまっていなくて……悪い子でした（笑）。

――幼稚園からワルだったんですか（笑）。

KAIRI：はい（笑）。友達にめっちゃ偉そうな態度を取ったり、ケンカしたり、ガキ大将みたいなタイプだったと思います。先生やお母さんからもよく怒られていたし、お兄ちゃんとも些細なことでケンカしていました。

――お兄さんにも歯向かっていったり？

KAIRI：はい。でも、それは今もなんですけど（笑）。

――お兄さんのほうが、結構大人な感じなんですかね。

KAIRI：でも、性格は結構自分と似ていると思います。お互いに格闘技が好きなんですけど、好きな選手が全然違うので、「俺の好きな選手の方が強いから！」「いや、こっちが勝つから！」みたいにどっちが勝つかを予想してたら、だんだんケンカになってきちゃったりして。でも、中学1年生の時に初めて東京にきて、BMSGに入ってからは「もっとしっかりしなきゃな」と思って落ち着いたし、性格もかなり変わったと思います。お母さんからも「静かになったね」というふうに言われたりしますね。

ーーなるほど。では、最初に抱いた将来の夢は覚えていますか？

KAIRI：最初はダンサーでした。僕、ダンスを観るのがとても好きで、幼稚園の年長くらいの時からEXILEさんや三代目 J SOUL BROTHERSさんのパフォーマンスを観て「かっこいいな」って憧れてたんです。自分も踊れる人になりたいなと思っていました。

――実際にダンスを習い始めたり、アーティストを目指し始めたのはいつ頃ですか？

KAIRI：ダンスを始めたのは、小学1年生の時です。だけど、実際に習い始めたらすごく大変で、レッスンに行っても「やりたくない！」って泣いて帰ったこともありました（笑）。

――かわいらしいですね（笑）。

KAIRI：でも、ある時THE RAMPAGEさんのライブに初めて行って、そこで「歌って踊るアーティストってこんなにかっこいいんだ」と感動したんです。歌って踊るアーティストはたくさんのことを伝えられるし、「僕も歌を通して言葉で何かを表現したい、伝えたい」って思って。それからは、歌って踊れるアーティストを本格的に目指し始めました。

――そこからBMSG TRAINEEになった経緯は？

KAIRI：もともと、大阪でK-POPメインのダンススタジオに所属していて、小学校高学年の頃から韓国の事務所のオーディションをいくつか受けていたんですが、年齢が若すぎるということで落ちてしまうことが多くて。でも、僕は「今の年齢だからこそできることがあるはずだ」って思ってたんです。そんな時に『THE FIRST』で、RYUHEIさんやRUIくんが中学1、2年生で頑張っているのを見て、「BMSGには僕と同い年くらいで活躍している子がいるんだな」「自分もこうなりたいな」と思って、BMSG TRAINEEに応募しました。

――同世代の活躍にはどんな刺激を受けましたか？

KAIRI：RYUHEIさんやRUIくんたちを見ていると、自分の色を出してパフォーマンスしているように思えて、すごくかっこよくて。だから、「僕も自分にしか出せない色を出したい」って思いましたね。

――その時にKAIRIさんが表現したいと思ったのは、どんな色だったんでしょう？

KAIRI：色気や雰囲気で魅せる感じ、というか。当時『THE FIRST』のほかにも、ENHYPENさんを生んだ『I-LAND』というオーディション番組も観ていたんですけど、そこで初めてK-POPのパフォーマンスを目の当たりにして、「清楚で色気のあるパフォーマンスだな」ってすごく衝撃を受けたんです。ガツガツ前に出すぎず、さらっとしてる感じが自分の好みだったんです。特に、Kさん（現在は&TEAMのメンバー）を見た時、「この人になりたい！」と思って。その時から、ずっとKさんをロールモデルにしています。

――KAIRIさんらしいですね。そういった理想像を抱いてBMSG TRAINEEになるわけですが、実際BMSGに所属してみてどうですか？

KAIRI：「こんなに個性を出して自由にやっていいんだ」という驚きがいちばん大きかったです。ただ、僕がいたK-POPのダンススクールではルールのようなものもあったから、それに慣れてしまったせいで、自分を出すのが難しい時期もありました。でも、RUIくん、TAIKIくん、KANONくん、RENくん、そして僕の5人で課題曲に挑戦した時に、みんながすごくフレンドリーに話しかけてくれたんですよね。そこで自分のなかでの「こうしなきゃ」っていう強迫観念みたいなものがなくなって、しっかりと自分流のパフォーマンスができるようになった気がします。

――その後、4人も含めた仲間たちと『THE LAST PIECE』に参加することになりますよね。参加を決めた時は、どんな気持ちでしたか？

KAIRI：約2年間、BMSG TRAINEEとして活動してきて、いろいろな方から刺激をもらってきたので、ここで『THE LAST PIECE』という大舞台に挑戦して、成長した姿を見せないといけないなと思っていました。特にBMSG TRAINEE歴がいちばん近いRENくんとは、ツラかったことや悲しかったことも全部一緒に乗り越えてきた思い出があるし。そういった過去の経験を全部ぶつけて、今の自分がどれくらい成長したかを確かめたいと思ってました。

■KAIRIが『THE LAST PIECE』脱落を受け止められた理由――「この結果でよかった」

――オーディションを振り返って、いちばん嬉しかった瞬間はいつですか。

KAIRI：3次審査の課題曲で「Superstar」をパフォーマンスした時、日高（光啓）さんに「すごく色気がある」「ダンスや歌のパフォーマンスにオシャレさがある」と褒めてもらえたことです。あんなに褒めてもらえたのは初めてだったので、すごく嬉しかったですね。自分が求めている色気を日高さんに見せられてよかったなと思いました。

――「Superstar」で言うと、KAIRIさんがラストのソロパートをいきなりオクターブ下で歌ったのも印象的でした。あれは即興だったんですよね。

KAIRI：そうです。もともとは地声をバン！ と出して声を張ろうと思っていたんですが、ラストのサビが始まる直前に「今地声で出したら裏返るな」と思って、「ここはもう表現力で見せよう」って決めて。今思えばあれはいい判断だったのかなと思います、めちゃめちゃ緊張したんですけど（笑）。

――（笑）。逆にいちばん悔しかった瞬間は？

KAIRI：RYOMAくんが3次審査で脱落してしまった時ですね。ずっと一緒にいてくれたからこそ、「もう一緒に先に行けないんだ」と思うと、どうしようもなく悔しい気持ちになったのを覚えています。RYOMAくんは「（KAIRIは）絶対大丈夫だから」って励ましてくれたけど、すごく心が痛かったですね。4次審査では、RYOMAくんをはじめ、ほかの脱落してしまった人たちの力を全部抱いてぶつけようと思いました。

――ご自身が脱落してしまった時はどんな気持ちでしたか？

KAIRI：自分は4次審査までしか進めませんでしたが、「脱落してしまった」というよりも「脱落させていただいたんだ」と思っています。実力が足りなかったというより、自分が成長期だったことも含めてデビューのタイミングが合わなかったんだと思うし、日高さんも僕のことを思って落としてくださったんだろうな、って。だから、結果が発表されて落ちた時も泣かなかったし、「この結果でよかった」と受け止められました。同時に、次の機会には絶対にリベンジしようとも思えましたね。いちばん仲がいいGOICHIくん（STARGLOW）にも「待ってるから」と言われたので、僕もSTARGLOWに追いつけるように頑張ろうと心に決めました。

――そこまで前向きに捉えられた理由はなんだと思いますか？

KAIRI：『THE LAST PIECE』中、自分のペースでやれていない感覚がずっとあったんですよね。声変わりの時期と被っていたこともあって、3次審査のあたりから正直ツラくて。ここで無理して頑張って仮に合格しても、ほかのメンバーに迷惑をかけてしまうだろうし、本当にベストな状態でデビューしないといけないんだと頭のなかではずっとわかってたんです。今も声変わりで悩む時もありますが、日高さんからの「焦らずに急ごう」というアドバイスを心に留めて、今できることをやって前に進んでいます。

――すごく素敵な思考ですね。『THE LAST PIECE』を通して、自分が成長した部分はどこだと思いますか？

KAIRI：自分では大人っぽくなったなって思います。『THE LAST PIECE』の時って、ストレスが溜まっちゃうこともあって、ちょっとぶっ飛んだことを言ってしまう時があったんです。4次審査の合宿の時はADAMくんとかAOIくんと同じ部屋だったんですけど、何語を喋ってるのかわからないくらいめちゃくちゃなこととか、普段友達と話すみたいな馬鹿話とかをしてしまったりして。振り返ってそういう部分を反省することも多かったので、人間的に大人っぽくなったかなって。客観的に自分のパフォーマンスを観て、「ここを直そう」と改善することも多いです。ボイトレの先生にも「顔立ちが大人っぽくなったね」って言われます。

――では、今後さらに強化していきたいのはどんなところですか？

KAIRI：もっと美意識を高めていきたいですね。ほかのアーティストを見て刺激を受けることも多いし、身近なところだとISANAくんやRAIKIくん、KEIくんは自分でメイクをしていたりするので、僕も見習いたいなって思ってます。もっと色気も増していきたいですね。

――美容面で何か最近始めたことはありますか？

KAIRI：最近はアクセサリーをつけたり、肌のケアのためにパックをしたりしてます！

――素晴らしいですね。パフォーマンス面で強化していきたいのは？

KAIRI：今は低音を伸ばしているので、今後の武器にしていきたいですね。もっと低い声を出せるようになりたいし、強弱をつけた表現もしていきたいですね。

――次のステージを目指すにあたって、どんな姿に成長したいですか？

KAIRI：今までの僕は、ステージに立つ時に自分のことしか考えてなかったんです。「声が裏返ったらどうしよう？」「うまくいかなかったらどうしよう？」って。でも、『THE LAST PIECE』を経験して、思いを伝える大切さに気づけました。だから、3月の『BMSG TRAINEE SHOWCASE 2026』では、“誰か”ではなくて、きてくれたお客さん“全員”に伝わるよう、自分たちがこれまで経験したことを音楽で表現したいと思います。音楽を通して、ツラい過去や乗り越えてきたものが伝わったら嬉しいです。

――KAIRIさんは、今後どんなアーティストになりたいですか？

KAIRI：僕自身、いろいろなアーティストを見て笑顔になれたので、たくさんの人を笑顔にして、人から憧れられる存在になりたいです。自分の言葉やメッセージを音楽にして伝えられるアーティストを目指していきたいと思っています。

（取材・文＝南 明歩）