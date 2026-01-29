溌剌としたキャラクターが

いちだんと際立っており、刺激的

デビュー時に市街地をドライブし好印象だったアルファロメオ・ジュニアを、高速道路とワインディングで存分に走らせた。

ジュニアはアルファロメオの最新エントリーモデル。4195×1780×1580mmの日本でも扱いやすいコンパクトさが魅力で、パワートレーンはIbrida（イブリダ）と呼ぶMHEVとElettrica（エレットリカ）と呼ぶ完全BEVの2種。価格レンジは420万円から565万円。日本デビューは6月24日だった。発表に115年の歴史を誇るアルファロメオが、イタリアのミラノで創業した日が選ばれたのは、それだけ期待のモデルだからだろう。ちなみにジュニアはブランニューながら、フィアット600など、ステランティスの同セグメントの兄弟車とメカニズム上の共通性が高い。つまり信頼性は折り紙つきだ。

試乗車は、1.2L直3ターボ（100kW／230Nm）と、モーター（16kW／51Nm）を内蔵した6速eDCTを組み合わせたイブリダ・プレミアムだ。

以前、市街地で乗ったときから、これはいい！と感じるものがあったが、今回ワインディングを走って、その思いを強くした。身内の兄弟車も軽快な走り味は共通しているが、ジュニアは、アルファロメオらしく明らかに作り分けられている。溌剌としたキャラクターがいちだんと際立っており、刺激的だ。

