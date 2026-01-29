“序列低下”の日本代表MF、イングランド行きも？ 複数クラブが関心と現地報道！地元メディアは売却に断固反対「弱体化させる余裕はない」
批判を浴び、出番が回ってこなかったなかで、去就に関するうわさは気になるところだ。
スコットランドの『The Herald』紙によると、セルティックの日本代表MF旗手怜央には複数クラブからの関心があるという。ただ、専門サイト『Celts Are Here』は、日本人MFを売却する余裕はないと主張した。
先週のヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第７節のボローニャ戦で、旗手は前半途中に立て続けにイエローカードをもらった。チームを数的不利に追いやるかたちとなり、２点を先行したセルティックが追いつかれて引き分けたこともあり、大きな批判を浴びたのは記憶に新しい。
続くスコティッシュ・プレミアシップ第23節、首位ハーツとの直接対決で、旗手はベンチスタートとなり、最後までピッチに立つことはなかった。欧州での出場停止が決まっているなか、国内のビッグマッチで出場機会がなかったことは、序列低下を意味するとの見方もあるだろう。
そんななか、The Herald紙は、旗手にイングランドや国外の複数クラブが関心を寄せていると報じた。具体的なクラブ名は明かされていないが、マーケット残り数日で動きがあるのか注目される。
しかし、Celts Are Hereは「はっきりさせよう。今は売るタイミングではない」と報じた。
「マーティン・オニール監督のチームはタイトルを争っている。ミスできる余地はない。すべての試合が大事になるなかで、スカッドを弱体化させる余裕はないのだ。セルティックはすでに１月の補強のなさを批判されている。そこにハタテまで失えば、たとえ大金であっても、間違ったタイミングに間違ったメッセージを発信することになるだろう」
「ハタテに対する関心は目新しいことではない。彼をめぐっては常にうわさがあった」
セルティックに加入して４年。移籍に関するうわさが後を絶たないのは確かだ。契約は今季を終えてから、なお２年残っている。だが、今季のセルティックが混迷してきたのは周知のとおりだ。旗手の未来には、何が待つのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「アジア最強は日本」「狂っている」"８−０"の日本に韓国メディアが戦慄！「強すぎる」
