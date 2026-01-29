【水戸の最新序列】「同じ戦い方では勝てない」と新指揮官が強調。J２主力中心の現実的補強で踏み出した“J１仕様”への一歩
いよいよ２月６日に開幕を迎えるJ１百年構想リーグ。シーズン移行前の特別大会に、各クラブはどんな陣容で臨むのか。本稿では水戸の最新序列とチームの現状をお届けする。
昨季、J２を制し、J１昇格を決めた水戸。新たなステージに挑む今季に向け、高卒２年目で８得点を決める活躍を見せて攻撃を牽引したU-22日本代表のMF齋藤俊輔はベルギーへ旅立ち、屈強なフィジカルで最終ラインを支えたDF鷹啄トラビスはC大阪へと移籍したものの、昨季の主力の多くがチームに残った。現在、彼らを中心としたチーム作りが行なわれている。
そして、新たに鳥海芳樹（←甲府）、真瀬拓海（←仙台）、山下優人（←いわき）、井上聖也（←福岡／期限付き移籍 ※昨季は徳島にレンタル）といった昨季J２チームの主力としてプレーしていた選手を獲得した。
補強のポイントについて森直樹フットボールダイレクター（FD）は「いずれの選手もJ２で主力としてプレーしてきて積み上げてきたものがある。それをJ１で発揮したいという強い野心を感じた」と説明。また、４人とも強度やハードワークを大切にする水戸に似たスタイルのチームでプレーしていた選手であり、昨季まで築いてきたベースをさらに上積みさせてくれる存在として期待されている。
そして、昨季限りで監督を退任した森FDの後任として指揮を託されたのが、一昨季までコーチを務め、昨季はJ１新潟の指揮を執った樹森大介監督。新潟では思うような結果は残せなかったものの、「J１の戦い方のトレンドを把握できた」と振り返るように、わずか半年とはいえ、トップカテゴリーで戦った経験はJ１初挑戦の水戸にとって非常に大きなものだ。
指揮官は「すべての経験を水戸に還元したい」と力を込める。
チーム作りにおいて、新監督は「J２で優勝した昨季のベースを残していく」と語る。ただ、「同じ戦いをしていてもJ１では勝てない」と強調。26年間J２で戦ってきたチームを「J１仕様」へと進化させるために、「水戸の強みは守備だけど、守備一辺倒になってしまったら、守り切ることはできない。もっと自分たちでボールを持つ時間や攻める時間を増やさないといけない」と、特に攻撃面における新たなチャレンジの必要性を口にした。
１月中旬から約２週間にわたって行なわれた沖縄キャンプでは、ビルドアップの整備に時間を割いた。だが、トレーニングマッチの17日に行なわれた鳥栖戦では４失点、20日の名古屋戦は７失点と失点を重ねた。
どちらの試合も失点の多くが自陣でのビルドアップ時のミスが原因であり、完成度はまだまだ低いと言わざるを得ない。とはいえ、樹森監督は「選手がすごく前向きにやろうとしてくれていることにチャレンジしてくれた」とキャンプでの取り組みを前向きに捉えており、「これから攻守のバランスを取っていけば、問題ないと思っている」と自信をのぞかせる。
昨季、チーム得点王に輝いた渡邉新太も「名古屋戦の大敗はラッキーだった。あの現象が起きたことによって、明確に見えたものがある。トライを続けつつ、昨年の良かったところを継続していきたい」と手ごたえを口にした。
水戸はチャレンジャー。臆することなく、チャレンジを続けて、進化を遂げていく。新たな取り組みと昨季までのベースをいかに融合させることができるかが、開幕戦のカギを握るだろう。
取材・文●佐藤拓也（フリーライター）
取材・文●佐藤拓也（フリーライター）
