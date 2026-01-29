Stray Kids¥¢¥¤¥¨¥ó¤Î½Õ¿§¥í¥ó¥°¥³ー¥È»Ñ¤Ë¡Ö¥Ü¥Ã¥Æ¥¬¤Î²¦»Ò¡Ä¡×¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤ê¥ªー¥éÁý¤·Áý¤·¡×¡Ö¤Û¤ó¤È»÷¹ç¤¦¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤ÎI.N¡Ê¥¢¥¤¥¨¥ó¡Ë¤¬1·î28Æü¡¢¥½¥¦¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Bottega Veneta¡Ê¥Ü¥Ã¥Æ¥¬¡¦¥ô¥§¥Í¥¿¡Ë2026Summer ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ó¥åー¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢Èþ¤·¤¤¥í¥ó¥°¥³ー¥È»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡¦¼Ì¿¿¡ÛBottega Veneta¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥í¥ó¥°¥³ー¥È¤òÃå¤³¤Ê¤¹Stray Kids¥¢¥¤¥¨¥ó①～④ ¥¢¥¤¥¨¥ó¤Î¥í¥ó¥°¥³ー¥È¥ë¥Ã¥¯¤Þ¤È¤á①～④
¢£¥¹¥¥º¥¢¥¤¥¨¥ó¡¢Bottega Veneta¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ëñ¥ÁÖ¤ÈÅÐ¾ì
Bottega Veneta¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥¨¥ó¡£¿å¿§¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ùー¥¸¥å¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥Ùー¥¸¥å¤Î¥í¥ó¥°¥³ー¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ñ¥ÁÖ¤ÈÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢Ìµ¿ô¤Î¥«¥á¥é¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£2025Ç¯Ëö¤ËÀ÷¤á¤¿Á¯¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤«¤é¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£ー¥Ùー¥¸¥å¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤¤¥«¥éー¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿È±¿§¤â¡¢¤è¤êÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¤¥¨¥ó¤Ï¥Õ¥©¥È¥³ー¥ë¤Î½øÈ×¤Ï¥¯ー¥ë¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ê¤Ç¥Ïー¥È¥Ýー¥º¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¥Ýー¥º¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤¯¤·¤ã¤Ã¤È¤·¤¿¾Ð´é¤âÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÇÞÂÎ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ø¤â¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡¢²»³Ú¤Ë¾è¤»¤ÆÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤ê¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤Õ¤ó¤ï¤ê¥ªー¥éÁý¤·Áý¤·¡×¡ÖÇö¥Ùー¥¸¥å¡ß¿å¿§¤µ¤ï¤ä¤«～¡×¡Ö¥í¥ó¥°¥³ー¥È¤Û¤ó¤È»÷¹ç¤¦¤è¤Í¡×¡Ö¥Ü¥Ã¥Æ¥¬¤Î²¦»Ò¡Ä¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ·ÚÎ¨¤ËÎø¡×¡Öº£¤ÎÈ±¿§¤¤¤¤～～¡×¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¤Èþ¤·¤µ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Stray Kids¥¢¥¤¥¨¥ó¡¢¡ØARENA¡Ù¤Î¥«¥Ðー¤Ç¤â¥Ùー¥¸¥å¤Î¥í¥ó¥°¥³ー¥È¤òÃåÍÑ
¤Ê¤ªÆ±¤¸¥Ùー¥¸¥å¥í¥ó¥°¥³ー¥È¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò¡¢¥¢¥¤¥¨¥ó¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØARENA¡Ù¤Î¥«¥Ðー¤Ç¤âÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¤è¤¯»÷¹ç¤¦¡ªStray Kids¥¢¥¤¥¨¥ó¤Î¥í¥ó¥°¥³ー¥È¥ë¥Ã¥¯
¥í¥ó¥°¥³ー¥È¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥¢¥¤¥¨¥ó¡£1·î15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿DAMIANI¡Ê¥À¥ß¥¢ー¥Ë¡Ë¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢1·î9Æü¤Î¶õ¹Á¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢¥í¥ó¥°¥³ー¥È»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£