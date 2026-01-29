SixTONES『CanCam』で新連載が決定！テーマは「街さんぽ」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SixTONESが『CanCam』にて新連載をスタートさせることが発表となった。

■見慣れた街をSixTONESが散歩！

1月22日にデビュー6周年を迎え、表紙を飾る『CanCam』3月号特別版が好評発売中のSixTONES。船上での撮り下ろしを含む10ページの特集や“わいわい自撮り”ピンナップ付録、そして東京メトロ表参道駅で展開された駅貼り広告（掲出期間：1月26日～2月1日）も話題となっている。

そしてこのたび、2月20日発売の『CanCam』4月号より、SixTONESの新連載が1年間限定でスタートすることが決定。

新連載のテーマは「街さんぽ」。毎月ひとりのメンバーが登場し、散歩ロケで素敵なビジュアルを撮り下ろし。その街にまつわる話や近況など、インタビューも大充実の4ページ連載となる。

“見慣れた街をSixTONESが散歩している！”という新鮮さ、普段のグループ取材では見られないメンバーのあらたな一面が楽しめる内容になる予定だ。記念すべき第1回に登場するメンバーなど、詳細は続報を待とう。

■書籍情報

2026.01.22 ON SALE

『CanCam』2026年3月号特別版

2026.02.20 ON SALE

『CanCam』2026年4月号

