　29日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9319枚だった。うちコールの出来高が5042枚と、プットの4277枚を上回った。コールの出来高トップは6万円の839枚（21円安35円）。プットの出来高トップは5万円の396枚（5円安400円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　13　　　 0　　　 1　　68000　
　 329　　　 0　　　 1　　67000　
　　47　　　 0　　　 2　　66000　
　　54　　　-1　　　 3　　65000　
　　76　　　-2　　　 4　　64000　
　 266　　　-4　　　 7　　63000　
　 389　　　-6　　　12　　62000　
　 378　　 -10　　　20　　61000　
　 839　　 -21　　　35　　60000　
　 416　　 -34　　　63　　59000　
　 589　　 -58　　 113　　58000　
　 327　　 -97　　 203　　57000　
　　61　　 -96　　 294　　56500　
　　26　　-120　　 300　　56375　
　　12　　 -95　　 345　　56250　
　 388　　-110　　 370　　56000　
　　 3　　-115　　 420　　55875　
　　15　　-130　　 430　　55750　
　　 2　　+130　　 575　　55625　
　　63　　-125　　 510　　55500　
　　 2　　 +45　　 550　　55375　
　　22　　-110　　 605　　55250　
　 280　　-170　　 640　　55000　
　　 1　　+100　　 705　　54875　
　　 2　　+100　　 740　　54750　
　　 7　　-150　　 785　　54625　
　 133　　-170　　 820　　54500　
　　 3　　+160　　 880　　54375　
　　 7　　+300　　1140　　54250　
　　 7　　+100　　 980　　54125　
　 146　　-175　　1035　　54000　　1640 　　 +80　　　19　
　　 1　　+430　　1440　　53875　　1560 　　　　　　　 3　
　　 6　　+130　　1140　　53750　　1445 　　　+5　　　 5　
　　13　　+160　　1240　　53625　　1390 　　-120　　　 3　
　　94　　-245　　1245　　53500　　1340 　　 +15　　　88　
　　 1　　+230　　1415　　53375　　1340 　　 +70　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　53250　　1200 　　-310　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　53125　　1215 　　 -85　　　11　
　　 5　　-195　　1570　　53000　　1155 　　 +25　　 142　
　　 3　　+305　　1775　　52875　　 925 　　-435　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52750　　1050 　　-170　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　52625　　 990 　　 -10　　　 1　
　　 6　　 +55　　1735　　52500　　 935 　　-245　　 146　
　　 2　　　　　　1935　　52375　　 890 　　-255　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　52250　　 870 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52125　　 790 　　　　　　　 1　
　　 3　　-190　　2310　　52000　　 810 　　 +10　　　89　
　　　　　　　　　　　　　51750　　 715 　　 -15　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　51625　　 675 　　-215　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 695 　　 +40　　 311　
　　　　　　　　　　　　　51375　　 660 　　-135　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51250　　 620 　　 -10　　　24　
　　　　　　　　　　　　　51125　　 565 　　-130　　　25　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 570 　　 +10　　 218　
　　　　　　　　　　　　　50875　　 610 　　 -60　　　 3　