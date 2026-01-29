日経225オプション2月限（29日日中） 6万円コールが出来高最多839枚
29日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9319枚だった。うちコールの出来高が5042枚と、プットの4277枚を上回った。コールの出来高トップは6万円の839枚（21円安35円）。プットの出来高トップは5万円の396枚（5円安400円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
13 0 1 68000
329 0 1 67000
47 0 2 66000
54 -1 3 65000
76 -2 4 64000
266 -4 7 63000
389 -6 12 62000
378 -10 20 61000
839 -21 35 60000
416 -34 63 59000
589 -58 113 58000
327 -97 203 57000
61 -96 294 56500
26 -120 300 56375
12 -95 345 56250
388 -110 370 56000
3 -115 420 55875
15 -130 430 55750
2 +130 575 55625
63 -125 510 55500
2 +45 550 55375
22 -110 605 55250
280 -170 640 55000
1 +100 705 54875
2 +100 740 54750
7 -150 785 54625
133 -170 820 54500
3 +160 880 54375
7 +300 1140 54250
7 +100 980 54125
146 -175 1035 54000 1640 +80 19
1 +430 1440 53875 1560 3
6 +130 1140 53750 1445 +5 5
13 +160 1240 53625 1390 -120 3
94 -245 1245 53500 1340 +15 88
1 +230 1415 53375 1340 +70 3
53250 1200 -310 7
53125 1215 -85 11
5 -195 1570 53000 1155 +25 142
3 +305 1775 52875 925 -435 2
52750 1050 -170 5
52625 990 -10 1
6 +55 1735 52500 935 -245 146
2 1935 52375 890 -255 9
52250 870 0 2
52125 790 1
3 -190 2310 52000 810 +10 89
51750 715 -15 9
51625 675 -215 3
51500 695 +40 311
51375 660 -135 1
51250 620 -10 24
51125 565 -130 25
51000 570 +10 218
50875 610 -60 3
