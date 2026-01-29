　29日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2479枚だった。うちプットの出来高が1629枚と、コールの850枚を上回った。プットの出来高トップは3万7000円の358枚（10円安88円）。コールの出来高トップは6万5000円の186枚（5円安46円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 6　　　-2　　　 8　　70000　
　　11　　　+2　　　16　　69000　
　　 8　　　-5　　　16　　68000　
　　 3　　　-3　　　22　　67000　
　　20　　　-1　　　32　　66000　
　 186　　　-5　　　46　　65000　
　　10　　　-8　　　62　　64000　
　　13　　　-5　　　90　　63000　
　　25　　 -36　　 130　　62000　
　　25　　 -26　　 188　　61000　
　　54　　 -38　　 267　　60000　
　 178　　 -35　　 390　　59000　
　　21　　 -75　　 515　　58000　
　　 1　　 -50　　 645　　57500　
　　86　　 -40　　 750　　57000　
　　15　　 +90　　 835　　56500　
　　 2　　 +30　　 835　　56375　
　　 5　　+105　　 905　　56250　
　　 4　　 -85　　 955　　56125　
　　68　　-115　　 975　　56000　
　　 4　　　　　　 975　　55875　
　　 1　　+160　　1135　　55625　
　　 4　　-110　　1160　　55500　
　　 1　　　　　　1210　　55375　
　　 1　　　　　　1315　　55125　
　　19　　-125　　1335　　55000　
　　 2　　　　　　1365　　54875　
　　 1　　-115　　1450　　54750　　2645 　　　　　　　 4　
　　 1　　　　　　1505　　54625　
　　 2　　+190　　1625　　54250　
　　41　　-125　　1790　　54000　　2190 　　-345　　　 1　
　　 2　　　　　　1865　　53750　　2140 　　　　　　　 2　
　　 1　　　　　　1945　　53625　
　　27　　 -20　　2000　　53500　　2100 　　　　　　　25　
　　　　　　　　　　　　　53375　　2055 　　　　　　　 2　
　　 2　　　　　　2130　　53250　　2005 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53125　　1950 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53000　　1870 　　 -85　　　32　
　　　　　　　　　　　　　52875　　1880 　　-155　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52750　　1830 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52625　　1735 　　-150　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　52500　　1665 　　-225　　　28　
　　　　　　　　　　　　　52375　　1650 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　52250　　1605 　　-135　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52125　　1555 　　-165　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52000　　1475 　　 +15　　　12　
　　　　　　　　　　　　　51875　　1425 　　-150　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51750　　1270 　　-275　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51500　　1245 　　-265　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51375　　1230 　　-240　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51250　　1290 　　-140　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　51000　　1270 　　 +30　　　31　
　　　　　　　　　　　　　50750　　1115 　　 -50　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　50625　　1085 　　-150　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50500　　1050 　　-115　　　10　