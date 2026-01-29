日経225オプション3月限（29日日中） 3万7000円プットが出来高最多358枚
29日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2479枚だった。うちプットの出来高が1629枚と、コールの850枚を上回った。プットの出来高トップは3万7000円の358枚（10円安88円）。コールの出来高トップは6万5000円の186枚（5円安46円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
6 -2 8 70000
11 +2 16 69000
8 -5 16 68000
3 -3 22 67000
20 -1 32 66000
186 -5 46 65000
10 -8 62 64000
13 -5 90 63000
25 -36 130 62000
25 -26 188 61000
54 -38 267 60000
178 -35 390 59000
21 -75 515 58000
1 -50 645 57500
86 -40 750 57000
15 +90 835 56500
2 +30 835 56375
5 +105 905 56250
4 -85 955 56125
68 -115 975 56000
4 975 55875
1 +160 1135 55625
4 -110 1160 55500
1 1210 55375
1 1315 55125
19 -125 1335 55000
2 1365 54875
1 -115 1450 54750 2645 4
1 1505 54625
2 +190 1625 54250
41 -125 1790 54000 2190 -345 1
2 1865 53750 2140 2
1 1945 53625
27 -20 2000 53500 2100 25
53375 2055 2
2 2130 53250 2005 1
53125 1950 1
53000 1870 -85 32
52875 1880 -155 2
52750 1830 2
52625 1735 -150 9
52500 1665 -225 28
52375 1650 7
52250 1605 -135 1
52125 1555 -165 2
52000 1475 +15 12
51875 1425 -150 1
51750 1270 -275 2
51500 1245 -265 1
51375 1230 -240 1
51250 1290 -140 6
51000 1270 +30 31
50750 1115 -50 5
50625 1085 -150 2
50500 1050 -115 10
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
6 -2 8 70000
11 +2 16 69000
8 -5 16 68000
3 -3 22 67000
20 -1 32 66000
186 -5 46 65000
10 -8 62 64000
13 -5 90 63000
25 -36 130 62000
25 -26 188 61000
54 -38 267 60000
178 -35 390 59000
21 -75 515 58000
1 -50 645 57500
86 -40 750 57000
15 +90 835 56500
2 +30 835 56375
5 +105 905 56250
4 -85 955 56125
68 -115 975 56000
4 975 55875
1 +160 1135 55625
4 -110 1160 55500
1 1210 55375
1 1315 55125
19 -125 1335 55000
2 1365 54875
1 -115 1450 54750 2645 4
1 1505 54625
2 +190 1625 54250
41 -125 1790 54000 2190 -345 1
2 1865 53750 2140 2
1 1945 53625
27 -20 2000 53500 2100 25
53375 2055 2
2 2130 53250 2005 1
53125 1950 1
53000 1870 -85 32
52875 1880 -155 2
52750 1830 2
52625 1735 -150 9
52500 1665 -225 28
52375 1650 7
52250 1605 -135 1
52125 1555 -165 2
52000 1475 +15 12
51875 1425 -150 1
51750 1270 -275 2
51500 1245 -265 1
51375 1230 -240 1
51250 1290 -140 6
51000 1270 +30 31
50750 1115 -50 5
50625 1085 -150 2
50500 1050 -115 10