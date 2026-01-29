ＫＩＭＯＴＯ <7908> [東証Ｓ] が1月29日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比11.8％減の11億円に減ったが、通期計画の11.5億円に対する進捗率は96.2％に達し、5年平均の60.6％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比64.5％減の0.4億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比51.9％減の2.3億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の12.8％→7.2％に大幅低下した。



株探ニュース

