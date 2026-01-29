すっと羽織るだけで上品にまとまる、冬の頼れるキルティング【ニューバランス】のジャケットがAmazonに登場中‼
首元すっきりで着回し自在。毎日のコーデにそっと寄り添う一着【ニューバランス】のジャケットがAmazonに登場!
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
ニューバランスのジャケットは、上品なブライトタフタ生地を使用したキルティングロングアウターだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
ほどよい光沢感がありながら落ち着いた印象で、冬のスタイリングに品よく馴染む。綿入りでしっかり暖かく、軽やかな着心地も魅力になっている。
襟なしのデザインは首元がすっきり見え、タートルネックやフーディ、シャツなどさまざまなトップスと合わせやすい。
ロング丈ならではのシルエットが縦のラインをきれいに見せ、日常のコーディネートに取り入れやすい一着となっている。
