¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎB¥ê¡¼¥°¤Ï29Æü¡¢º£½©¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¿·1Éô¡ÖB¥ê¡¼¥°¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¿Í¥É¥é¥Õ¥È¤òÅìµþÅÔÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¼Â»Ü¤·¡¢SR½ÂÃ«¤¬1½äÌÜ1°Ì¤Ç¡¢Á´ÊÆÂç³ØÂÎ°é¶¨²ñ1Éô¡¦ËÌ¥³¥í¥é¥ÉÂç¤Î201¥»¥ó¥Á¤Î¥Õ¥©¥ï¡¼¥É»³ºê°ì¾Ä¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡1½äÌÜ¤Î2°Ì¤Ç¤Ï°ñ¾ë¤¬Åì³¤Âç¤Î¥¬¡¼¥ÉÀÖ´Ö¸¿Í¤òÁª¤ó¤À¡£3°Ì¤Ç²£ÉÍBC¤¬¿·°æ³Ú¿Í¡ÊÆüÂç¡Ë¡¢4°Ì¤ÇÄ¹ºê¤¬´ä²¼½ÚÊ¿¡ÊÃÞÇÈÂç¡Ë¡¢5°Ì¤Ç½©ÅÄ¤¬´ä²°Íê¡ÊÁáÂç¡Ë¡¢6°Ì¤Ç¹Åç¤¬¾¾ÌîÍÚÌï¡ÊÀìÂç¡Ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ì»ØÌ¾¤·¤¿¡£2½äÌÜ¤Î2Áª¼ê¡¢3½äÌÜ¤Î3Áª¼ê¤ò´Þ¤á¡¢10¥¯¥é¥Ö¤¬·×11Áª¼ê¤Î¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£»ÖË¾ÆÏ¤Ï108Áª¼ê¤¬Äó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È¤Ï¾ÍèÅª¤ÊÀïÎÏ¶Ñ¹Õ¤Î¤¿¤á¤ËÆ³Æþ¡£¥×¥ì¥ß¥¢Á´26¥¯¥é¥Ö¤Î¤¦¤Á¡¢±§ÅÔµÜ¡¢»°²Ï¡¢Ì¾¸Å²°D°Ê³°¤Î23¥¯¥é¥Ö¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£1½äÌÜ¤Î»ØÌ¾½ç¤ÏºòÇ¯¡¢»²²ÃÁ´¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ëÃêÁª¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤ÎÊó½·¤Ï¸ÇÄê¤µ¤ì¡¢1½äÌÜ»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿NCAA1Éô¤ÎÁª¼ê¤Ï2Ç¯·ÀÌó¤Ê¤éÇ¯Êð3ÀéËü±ß¡£ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢1½äÌÜ»ØÌ¾¤Ç2Ç¯·ÀÌó¤Ê¤éÇ¯Êð1800Ëü±ß¤Ç¡¢2½äÌÜ¤ÏÆ±1400Ëü±ß¡¢3½äÌÜ°Ê¹ß¤ÏÆ±1ÀéËü±ß¡£