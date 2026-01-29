世界2位は違和感を表明「私たちは動物園の動物？」

テニスの全豪オープン（OP）女子シングルスに出場した世界ランキング3位のココ・ガウフ（米国）が、ラケットを壊すシーンを放送されたことが物議を醸している。映像が試合が行われるコートではなく、バックヤードでの行動だったことでガウフ自身が抗議。さらに通算23回の4大大会優勝を誇るセリーナ・ウィリアムズさん（米国）もユーモアたっぷりに声を上げた。

ウィリアムズさんは騒動を受けて自身のXに「情熱。思いやり。重要なこと。負けず嫌いなことは悪いことじゃない。さあココ、あなたが望むなら一発で壊す方法を教えてあげるわ……セリーナ流でね」とつづった。

問題の場面は、27日の準々決勝で起きた。世界ランキング3位のガウフは同12位のスビトリナ（ウクライナ）に0-2（1-6、2-6）のストレート負け。その後、ロッカールームへ向かう途中に感情を爆発させ、手にしていたラケットを何度も床に叩きつけた。このシーンは中継放送でも流れ、議論を呼んでいた。

世界ランキング2位のイガ・シフィオンテク（ポーランド）は、会見でこの場面に関する質問を受けた。英放送局「TNTスポーツ」公式YouTubeがその模様も公開。発信手段が増え、大会の様々な場面でカメラが回る状況に「私たちはテニス選手なのか、それとも排泄する時も観察されている動物園の動物なの？ 大げさに言ったけど、ある程度のプライバシーが必要だし、常に観察されている状態にならない方が良いわ」と強い口調で違和感を表明した。

さらに「コート上と会見場が私たちの仕事。笑いもの扱いにされるのは私たちの仕事ではないわ。確かに面白いかもしれない。話題になるかもしれないけど、私たちには必要ないの」と訴えている。



