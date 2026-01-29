「毎週同じコーデ繰り返してる」人へ！【LEPSIM】マンネリ化回避♡「シャツ活用術」

カジュアルなチェックシャツをおしゃれに着こなすにはどうすればいい？マンネリしがちなコーデのサマ見えを狙うなら、おしゃれなスタッフさんをお手本にするのが近道かも。【LEPSIM（レプシィム）】スタッフゆきはさんのチェックシャツ活用術を参考にして、人と差がつく着こなしを目指してみて。

セーターと重ねてこなれ感アップ

【LEPSIM】「チェック長袖シャツ」\4,193（税込・セール価格）

爽やかなブルーのチェック柄シャツは、コーデの差し色にぴったり。セーターと重ねて裾や袖口から覗かせれば、着こなしのアクセントになってくれます。ボトムスはプリーツスカートを選べば女性らしさもプラスできます。上下無地どうしのシンプルコーデに取り入れるだけでも、鮮度が高まりそう。

体型カバーも狙える！ シャツの腰巻きスタイル

春を先取りできそうなイエローのチェック柄シャツ。マンネリを打破するなら、腰に巻いてこなれ感たっぷりに仕上げるのもおすすめです。コーデに華やぎを与えながら、さり気なく腰まわりのカバーも叶いそう。このチェックシャツをプラスワンするだけで、おしゃれ度がグッと高まります。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M