今夜からあす30日(金)にかけて、日本海側を中心に大雪になる所があるでしょう。北陸や東海を中心に交通の乱れが発生する恐れがあります。気象情報のほかに交通情報もこまめに確認してください。

30日にかけて北陸や東海で道路への気象影響「大」

今夜から明日30日(金)にかけて日本付近は冬型の気圧配置が強まり、日本海側を中心に大雪になる所があるでしょう。



最新の道路の気象影響予測では、影響が大きいことを示す赤色や紫色の表示が多く見られます。特に、北陸では今夜から明日30日(金)の明け方にかけて大きな影響を受けるでしょう。また、明日30日(金)は岐阜県を中心とした東海、31日(土)の未明から明け方は北海道の日本海側で影響が大きくなりそうです。交通情報をこまめに確認し、スノータイヤの装着や点検、チェーンやけん引ロープの装備なども確認しておきましょう。

あす30日にかけて大雪に 時間にゆとりを持った行動を

明日30日(金)は日本付近の冬型の気圧配置が強まるでしょう。また、朝鮮半島から北陸にかけて気圧の谷が発生する予想です。これが「日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)」で、北陸を中心とした極端な大雪をもたらす原因になります。天気図上では、等圧線が大陸の高気圧に向かって「く」の字に曲がるように表現されます。

今夜から明日30日(金)にかけて、本州の日本海側を中心に雪が降るでしょう。新潟県や福井県、京都府北部、兵庫県北部など、大雪になる所が多くなりそうです。また、岐阜県や三重県を中心とした東海にも発達した雪雲が流れ込むでしょう。普段、雪の少ない地域でも交通の乱れが生じる恐れがあります。



広い範囲で大雪や吹雪による高速道路の速度規制や通行止めなど、影響がでる可能性があります。また、路面の凍結によって交通事故が発生しやすくなり、車の立往生につながる恐れもあります。車を運転する際はノーマルタイヤでの運転は危険です。万全な雪の装備を心がけましょう。

日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)とは

冬型の気圧配置が強まると、シベリア大陸から冷たい風が日本海に流れ込みます。この冷たい風は、朝鮮半島北部に位置する長白山脈(最高峰:白頭山2744メートル)によって、いったん二分されますが、その風下である日本海で再び合流し、収束帯(雪雲が発達しやすいライン)が形成され、雪雲が発達しやすくなります。



この収束帯のことを「日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)」と言います。こうしたJPCZの影響を受けるのは、主に東北南部や北陸、山陰などです。JPCZによって、雪雲が発達しやすくなり、その雪雲が次々と流れ込むため、大雪となることが多々あります。