楽天は２９日、仙台市内の楽天モバイル 最強パーク宮城で新人合同自主トレを打ち上げた。最速１５６キロを誇るドラフト１位右腕・藤原聡大（２２）＝花園大＝はレジェンド・前田健太投手（３７）から球界を生き抜く極意を得る決意だ。

キャンプは１軍スタート。沖縄・金武では生きた手本と一緒に汗を流す。前田への思いを聞かれ、こう語った。

「高校時代（滋賀・水口）、ピッチングフォームを参考にさせてもらったりしたので、そういった方と一緒に野球ができるのがうれしいです。ワインドアップと、並進運動に入る時のグラブの使い方だったり、いろいろ参考にしてました」

これも運命か。かつてはスマホ画面の中にいたスターと、同じ釜の飯を食う。「長くメジャーリーグでも活躍されてきた選手なので、野球の考え方であったり、私生活について聞きたいなと思います」と瞳を輝かせた。

新人合同自主トレを終え、「朝から夜まで練習ができる環境が整っているので、野球漬けの日々を送ることができて、とても充実していました」と振り返った剛腕。「１軍に自分の実力で勝ち残れるように頑張っていきたい」。伝説とふれ合って感じた全てを、自らの糧にする。（加藤 弘士）