SixTONES、『CanCam』1年限定で新連載が開始 “街さんぽ”テーマにソロ撮り下ろし＆インタビュー4ページ展開
6人組グループ・SixTONESが、2月20日発売のファッション雑誌『CanCam』（小学館）4月号から新連載を1年限定でスタートさせる。
【写真】透明感あふれる…通常版表紙は田村保乃
今月22日にデビュー6周年を迎え、表紙を飾る『CanCam』3月号特別版が発売中のSixTONES。船上での撮り下ろしを含む10ページの特集や“わいわい自撮り”ピンナップ付録が大きな反響を呼ぶ中、このほど新展開が発表された。
連載のテーマは“街さんぽ”。毎月ひとりのメンバーが登場し、散歩ロケですてきなビジュアルを撮り下ろし。その街にまつわる話や近況など、インタビューも大充実の4ページ連載となる。
「見慣れた街をSixTONESが散歩している！」という新鮮さ、普段のグループ取材では見られないメンバーの新たな一面を楽しめる内容になる予定。記念すべき第1回に登場するメンバーなど、詳細は続報にて。
