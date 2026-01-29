ILLIT初のライブツアー日本公演、詳細発表「今年の夏もILLITと一緒に素敵な思い出を作りましょう！」【スケジュール掲載】
5人組ガールグループ・ILLITの初ライブツアー『ILLIT LIVE 'PRESS START▼in JAPAN（※▼＝ハート）'』（以下『PRESS START』）の詳細が29日、発表された。
【写真】レトロなキュートさ！ILLITソロフォト
日本公演では、6月13日、14日の愛知・愛知県芸術劇場 大ホールを皮切りに、6月20日、21日に大阪・オリックス劇場、6月29日、30日に福岡サンパレス、7月18日、19日に兵庫・GLION ARENA KOBE、7月23日、25日、26日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで5都市11公演を開催する。愛知、福岡、兵庫、東京での単独公演は初めてとなる。
昨年開催された初のファンコンサートの日本公演『2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN』は、8月から9月にかけて神奈川・ぴあアリーナMM、と大阪・大阪城ホールで2都市4公演のアリーナツアーとして開催し、全公演で全席が売り切れるほどの大盛況を記録した。その後も『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』や『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』などの大型ステージで多彩な魅力を発揮し、話題を呼んできたILLIT。アーティストとして新たな旅路へと踏み出す「初実行」の瞬間という意味がタイトルに込められた今回のツアーにも期待が高まる。
【コメント全文】
■ILLITコメント
今年も日本公演開催、そして5都市というより多くの場所でGLLIT（ファンネーム）の皆さんとお会いできることになり、とてもうれしいです！より成長した姿をお見せするので、楽しみにしていてくださいね。今年の夏もILLITと一緒に素敵な思い出を作りましょう！
【『ILLIT LIVE 'PRESS START▼'』日本公演概要】
愛知県芸術劇場 大ホール
6月13日（土） 午後4時30分開場／午後5時30分開演
6月14日（日） 午後4時開場／午後5時開演
■大阪・オリックス劇場
6月20日（土） 午後5時開場／午後6時開演
6月21日（日） 午後4時開場／午後5時開演
■福岡サンパレス
6月29日（月） 午後5時30分開場／午後6時30分開演
6月30日（火） 午後5時30分開場／午後6時30分開演
■兵庫・GLION ARENA KOBE
7月18日（土） 午後4時開場／午後5時30分開演
7月19日（日） 午後3時30分開場／午後5時開演
■東京・TOYOTA ARENA TOKYO
7月23日（木） 午後5時開場／午後6時30分開演
7月25日（土） 午後3時30分開場／午後5時開演
7月26日（日） 午後3時30分開場／午後5時開演
