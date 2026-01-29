日本ハムの新庄剛志監督が２９日、自身のインスタグラムを更新。「今年のスローガンを責任感を持たす為に、選手会長になった清宮君に決めて貰いました」と記し、清宮の動画を投稿。「ダントツで勝つ ドミれ 宜しくお願いしやす」と続け、２０２６年のスローガン「ＤＯＭＩれ！」を発表した。

動画で清宮は「ボス、あけましておめでとうございます」と新年のあいさつに続けて「今年のスローガンはズバリ、『ドミれ』です」と新庄監督に報告した。２位に終わった昨季終了時に「ビッグボスが『圧倒的に勝たなきゃいけない』『ぶっちぎりで勝たなきゃいけない』という言葉をおっしゃっていました」と清宮。今年のキーワードは「圧倒」だとし、みんなに一つになれる言葉を考え「ｄｏｍｉｎａｔｅ」（支配する）と言う言葉を思いついたという。さらにファンも選手の誰もが簡単に口にできるよう「ＤＯＭＩれ！（ドミれ！）」という言葉になったと説明した。「今年はみんなでドミりましょう」と呼びかけた。

新庄監督は前日迎えた５４歳の誕生日への祝福に感謝し「更に気合い入りまくりです」。２月１日の名護キャンプへの来場を呼びかけ、「みんなでドミるばい！！」と結んだ。

新庄監督就任以降のスローガンは以下の通り。

２２年「ファンは宝物」

２３年「新時代 ＦＡＮＳ ＡＲＥ ＯＵＲ ＴＲＥＡＳＵＲＥ」

２４年「大航海」

２５年「大航海は続く」

２６年「ＤＯＭＩれ！」