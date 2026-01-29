『ばけばけ』一人必死に勉強に打ち込んでいたサワは… 第85回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第85回（30日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】「大物キター！」『ばけばけ』相関図が話題
前回は、サワ（円井わん）と庄田（濱正悟）が一緒にいるところに、トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）は偶然出会う。トキは庄田との思わぬ再会に驚きながらも、サワとの久しぶりの会話に喜ぶ。その裏で、ヘブンと庄田は意気投合。庄田を気に入ったヘブンは、サワと庄田を自宅に招く。庄田との会話に夢中なヘブンに感謝しつつ、トキはサワと向き合う。その数日後、庄田が一人で再び訪ねてくる。
今回は、トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の元を、１人で訪ねてきた庄田（濱正悟）。しかし、とりとめのない話ばかりで一向に本題にはいらない。既に庄田の目的に気づいたトキは、理由を白状するよう問い詰める。庄田の目的とは？その数日後、錦織（吉沢亮）の元を庄田が訪れる。久しぶりに再会した錦織に庄田はある提案を持ち掛ける。その頃、サワ（円井わん）は一人必死に勉強に打ち込んでいた。
