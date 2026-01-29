『アメトーーク！』M-1決勝9日前に「立ちトーーク」 たくろう、エバースら登場【出演者一覧】
きょう29日放送のテレビ朝日系バラエティー『アメトーーク！』（後11：15）では、その場の流れだけで会話をつないでいく、芸人腕試し企画『立ちトーーク』を行う。
【番組カット】M-1決勝の9日前！ファイナリストも立ちトーーク
品川祐（品川庄司）、平子祐希（アルコ＆ピース）、吉住、河井ゆずる（アインシュタイン）、稲田美紀（紅しょうが）、文田大介（囲碁将棋）、そして『M-1グランプリ2025』の決勝進出メンバー・たくろう、エバース、ママタルト、豪快キャプテンが大集結。『M-1』本番の9日前に収録が行われた今回、どんなトークを繰り広げるのかに注目が集まる。
「テレビ朝日に初めて来た」という大阪組・たくろうと豪快キャプテンは、「大阪より警備が厳重で、中に入れないかもしれないと思った（笑）」と苦笑。そこからトークは、各賞レースの裏話に突入する。『M-1』の密着取材の際、「大阪でもまだあまり仕事がない」というたくろうが撮影されたシーンとは…。また、佐々木隆文（エバース）は、制限時間にシビアな賞レースで町田和樹がやらかしたことを暴露する。一方、ほかのメンバーもあらゆる賞レースで決勝に進んだ猛者だらけの中、「僕だけどの賞レースも決勝に行ってない（笑）」という河井は…。
そのほか、ドラマに出演したことのあるメンバーが語る（秘）エピソードをはじめ、相方に思わずイラッとすること、稲田が激白する『立ちトーーク』へのボヤきなどが大連発する。
（MC）
蛍原徹
（ゲスト）
品川祐（品川庄司）
平子祐希（アルコ&ピース）
吉住
エバース
たくろう
河井ゆずる（アインシュタイン）
稲田美紀（紅しょうが）
文田大介（囲碁将棋）
ママタルト
豪快キャプテン
【番組カット】M-1決勝の9日前！ファイナリストも立ちトーーク
品川祐（品川庄司）、平子祐希（アルコ＆ピース）、吉住、河井ゆずる（アインシュタイン）、稲田美紀（紅しょうが）、文田大介（囲碁将棋）、そして『M-1グランプリ2025』の決勝進出メンバー・たくろう、エバース、ママタルト、豪快キャプテンが大集結。『M-1』本番の9日前に収録が行われた今回、どんなトークを繰り広げるのかに注目が集まる。
そのほか、ドラマに出演したことのあるメンバーが語る（秘）エピソードをはじめ、相方に思わずイラッとすること、稲田が激白する『立ちトーーク』へのボヤきなどが大連発する。
（MC）
蛍原徹
（ゲスト）
品川祐（品川庄司）
平子祐希（アルコ&ピース）
吉住
エバース
たくろう
河井ゆずる（アインシュタイン）
稲田美紀（紅しょうが）
文田大介（囲碁将棋）
ママタルト
豪快キャプテン