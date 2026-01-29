歌手で俳優の福山雅治（５６）が２９日、都内で開催された、自身が監督も務めたライブフィルム「ＦＵＫＵＹＡＭＡ ＭＡＳＡＨＡＲＵ ＬＩＶＥ ＦＩＬＭ＠ＮＡＧＡＳＡＫＩ 月光 ずっとこの先につながっていたんだ」の完成披露上映会に出席した。

福山は紺のジャケット、白地に紺の縞のボーダーのカットソー、白いパンツ、白いデッキシューズというマリンルックで登壇。ファンとの質疑応答で「どんなものを食べて、どんなトレーニングして、どんなメンテナンスをすれば体力を維持できるのか」という質問に答えた。

福山は「完全に回復することはないですよね。８割くらい回復していればいいのかなと思って。睡眠をちゃんととらなきゃなということは意識しています。睡眠の質、深く眠ること。食べ物に関しては、タンパク質を中心として、後は繊維質の多い物を食べたりして、深酒はし過ぎないように」と睡眠や食事について回答後、トレーニング編に突入。「トレーニングはスケジュールに入れています。週に１回、ウエートトレーニングです。重たい物を上げる」と明かした。

具体的にはベンチプレスを「１００キロですけれども。１００キロが３回、多い時で４回」と明かし、「筋量が増えることで代謝が上がって、代謝が上がると回復が良くなるという考えでやっています。体力がないとライブできませんから」と説明。スマートな見かけとは異なるパワーに、客席からは驚きの声が上がっていた。

今作は２０２４年に故郷・長崎で行ったライブを「脳内にある理想のサウンドと映像」を求めて福山自らが監督したライブフィルム。５７歳の誕生日である２月６日に公開される。