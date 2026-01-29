BTSメンバーJIMIN（ジミン＝30）のソロ曲「Who」が、ミュージックカナダでダブルプラチナシングル認証（19日付）を獲得した。カナダの音楽産業を代表するミュージックカナダは、デジタルダウンロード、ストリーミング回数、実物シングル販売量を合算して認証を付与し、シングル基準でゴールド4万、プラチナ8万、ダブルプラチナ16万ユニット以上の販売を基準とする。

「Who」は24年7月19日のリリース以来、カナダで安定した成果を出し続けてきた。発売から半年後の25年1月に8万ユニット以上の販売を記録し、プラチナ認証を獲得した。その後、累積16万ユニットを超え、ダブルプラチナ認証までたどり着いた。

JIMINのソロ音源の成果は「Who」だけにとどまらない。同日、1集ソロアルバム「FACE」の先行公開曲「Set Me Free Pt.2」が、ゴールド認証を受けた。16日にはBTSアルバム収録ソロ曲「Filter」がプラチナ、「Lie」がゴールド認証を獲得し、カナダ内でJIMINのソロ音源が相次いで成果を出した。

特にJIMINは、ファーストアルバムのタイトル曲「Like Crazy」が、韓国語ソロ曲では初めてプラチナ認証を受けている。今回、「Who」が追加され、コラボレーションのない単独ソロ曲2曲が認証されたのは、韓国歌手初で唯一の事例となった。