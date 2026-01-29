INIが、8thシングル『PULSE』を4月22日にリリースする。また、昨年9月に開催した『2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] 』バンテリンドーム ナゴヤ公演が映画として3月27日より全国公開される。

（関連：【映像あり】INI『2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] - LIVE FILM』予告編）

同情報は、1月28日に開催されたシングル『THE WINTER MAGIC』のリリースイベント『NEW YEAR SHOWCASE』にて発表されたものだ。

『2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] 』の劇場版は通常版のほか、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXの各種ラージフォーマットでも同時公開され、INI史上最大規模のドーム公演をスクリーンで体感できる。

さらに、『2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] 』の公演と、昨年10月に公開されたINI初のドキュメンタリー映画『INI THE MOVIE「I Need I」』のBlu-ray／DVDが、グループ結成月である6月にそれぞれリリースされる。なお、各詳細は後日公開となる。

（文＝リアルサウンド編集部）