東北地方では、強い冬型の気圧配置や上空の寒気の影響により、３０日夜遅くにかけて、大雪となる所があるでしょう。大雪や路面凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意してください。

［気象概況］

日本付近は、３０日にかけて強い冬型の気圧配置が続く見込みです。また、東北地方の上空約５０００メートルには、氷点下３６度以下の寒気が流れ込んでいます。

このため、東北地方では、日本海側北部を中心に大雪となる所があるでしょう。発達した雪雲が同じ場所にかかり続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。

■雪の予想

２９日１８時から３０日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北日本海側 山沿い ５０センチ

東北日本海側 平地 ４０センチ

東北太平洋側 山沿い ５０センチ

東北太平洋側 平地 ４０センチ

その後も、東北地方では、日本海側を中心に降雪が続き、積雪がさらに増えるおそれがあります。

