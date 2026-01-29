【雪情報】東北地方では30日夜遅くにかけて大雪となる所も 交通障害に注意・警戒 24時間降雪量は？ 東北・全国の天気を画像で 気象庁
東北地方では、強い冬型の気圧配置や上空の寒気の影響により、３０日夜遅くにかけて、大雪となる所があるでしょう。大雪や路面凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意してください。
［気象概況］
日本付近は、３０日にかけて強い冬型の気圧配置が続く見込みです。また、東北地方の上空約５０００メートルには、氷点下３６度以下の寒気が流れ込んでいます。
このため、東北地方では、日本海側北部を中心に大雪となる所があるでしょう。発達した雪雲が同じ場所にかかり続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。
■雪の予想
［雪の予想］
２９日１８時から３０日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
東北日本海側 山沿い ５０センチ
東北日本海側 平地 ４０センチ
東北太平洋側 山沿い ５０センチ
東北太平洋側 平地 ４０センチ
その後も、東北地方では、日本海側を中心に降雪が続き、積雪がさらに増えるおそれがあります。
■東北・全国の天気（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2433601?display=1