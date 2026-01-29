¡Ö²°º¬Àã¤¬½Å¤¯¡¢ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤´í¸±¡×²°º¬¤Ë¤»¤ê½Ð¤·¡¢¿â¤ì²¼¤¬¤ëÀã ´¨ÇÈ¡¦ÂçÀãÁê¼¡¤°ÀÐÀî
Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÂçÀã¤¬½±¤¦Ãæ¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢¹ß¤Ã¤¿Àã¤¬²ò¤±ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¿·¤¿¤ÊÀã¤¬¹ß¤êÀÑ¤â¤ê¡¢½»Âð¤Î²°º¬¤¬½Å¤ß¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
29Æü¸áÁ°¡¢ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤Î»³´ÖÉô¡¦ÅòÍ°²¹Àô¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÃÛ45Ç¯¤ÎÌÚÂ¤½»Âð¡£²°º¬¤Î¾å¤Ë¤Ï70Ñ¤Û¤É¤ÎÀã¤¬ÀÑ¤â¤ê¡¢Àã²¼¤í¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²°º¬¤Ë¤ÏÀè½µËö¤Ë¹ß¤Ã¤¿ÂçÎÌ¤ÎÀã¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
29ÆüÍ¼Êý¤«¤éºÆ¤ÓÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÀã¤Î¥Ô¡¼¥¯¤òÁ°¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Î¶È¼Ô¤¬µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÀã²¼¤í¤·¤Îºî¶È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²È¤Ë½»¤à70Âå¤ÎÃËÀ¤¬¡¢½é¤á¤Æ¡¢Àã²¼¤í¤·¤ò¶È¼Ô¤Ëºî¶È¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡þ70Âå¤Î½»Ì±¡Ä¡ÖÇ¯¤¬Ç¯¤À¤«¤é¡¢¹â¤¤¤È¤³¤í¤â¶ì¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢ÂÎÎÏ¤âÍî¤Á¤Æ¤¤¿¡×¡Öº£Æü¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢º£Æü29Æü¤ÈÌÀÆü30Æü¤ËÀã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤â¡¢Âç¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢Âç¾æÉ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡×
¶È¼Ô¤Ë¤ÏÀè½µËö¤ÎÂçÀã°Ê¹ß¡¢°ÍÍê¤¬Áê¼¡¤®¡¢¤¹¤Ç¤Ë7¸®¤Î½»Âð¤ÇÀã²¼¤í¤·¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡þÀã²¼¤í¤·¶È¼Ô¡Ä¡ÖÁ°¤ÎÀã¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«Æ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÀã¤Ç¿´ÇÛ¤È¤¤¤¦Êý¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤«¡¢°ÍÍê¤¬Áý¤¨¤¿¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤À¤«¤é¡¢ÃÏ¸µ¤«¤éÀ¼¤«¤«¤ì¤Ð¡¢¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¡Öº£Ç¯ÆÈÆÃ¤Î²°º¬Àã¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¡×
Áê¼¡¤°´¨ÇÈ¤Ë¡¢¹ß¤êÀÑ¤â¤Ã¤¿²°º¬Àã¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ70Âå¤Î½»Ì±¡Ä¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤Õ¤Á¤ÇÀÚ¤ì¤ÆÍî¤Á¤ë¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Íî¤Á¤Ê¤¤¡×
Àã¤¬²°º¬¤«¤éÂç¤¤¯¤»¤ê½Ð¤·¡¢¸®Àè¤«¤é¿â¤ì²¼¤¬¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢Íî¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
¡þ²£Ã«Â¤ÎÓ¡¦»³¸ý³Ø¤µ¤ó¡Ä¡Öµ¤²¹¤¬¹â¤¤Æü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°¤ÎÀã¤Î¾å¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤È°ì½ï¤Ç¡¢¿å¤òÃß¤¨¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤¹¤´¤¯½Å¤¿¤¤¡×
µ¤²¹¤¬¹â¤¤Æü¤ÈÄã¤¤Æü¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¿åÊ¬¤ò´Þ¤ó¤Ç½Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿Àã¤¬¸Ç¤Þ¤ê¡¢Íî¤Á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡£ºÆ¤Ó¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÂçÀã¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ë¡¢½»Ì±¤â¶È¼Ô¤âÉÔ°Â¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
