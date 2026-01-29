日本ハムの新庄剛志監督が29日、自身のInstagramでスローガンを発表。この言葉を選んだ新選手会長の清宮幸太郎選手が動画でスローガンに込めた思いを語りました。

BIGBOSSこと新庄監督への新年の挨拶から始まったこの動画。

「今年のスローガン決まりました。今年のスローガンはずばり【DOMIれ！】です」とスローガンを発表しました。

「去年のシーズンが終わったときにBIGBOSSが来年は“圧倒的に勝たないといけない”“ぶっちぎりで勝たないといけない”と言っていました。それを聞いたときに僕は今年のキーワードは絶対に【圧倒する】だと思ってました」と根底にある気持ちを述べました。

「そしてそれをみんなで口にできて、一つになれる言葉は何かと考えていた時に“dominate”という単語を見つけました。支配するという意味合いが強い言葉ですが、僕は圧倒するという捉え方で見ています。そしてファンの方も選手も簡単に口にできる言葉は何かと考えたときに『DOMIれ』この言葉で今年は優勝出来ると思ってる」

そして最後に「今年はみんなでDOMIりましょう」とスローガンを口にしました。