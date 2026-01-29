元NMB48メンバー、雰囲気一変カット後の姿が話題「美女すぎる」「カメラ目線にドキッとした」
【モデルプレス＝2026/01/29】元NMB48で女優・アーティストとして活躍中の市川美織が1月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。レイヤーカットにした姿を公開し、話題となっている。
【写真】48出身31歳美女「美女すぎる」と話題の新ヘア眼福ショット
◆市川美織、レイヤーカットヘア公開
市川は「レイヤー可愛い」とつづり、巻き髪のレイヤーカットヘアショットを投稿。ふわりとした巻き髪に白いニットのカーディガンを合わせたスタイルで、カメラ目線の写真を公開した。
◆市川美織のレイヤーカットに反響
この投稿にファンからは「美女すぎる」「巻き髪ヘアも可愛すぎる」「透明感と相まって最高に素敵」「カメラ目線にドキッとした」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
