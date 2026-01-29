「今日好き」黒江こはる、美脚際立つミニスカコーデ公開「理想のスタイル」「可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/01/29】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた“こはるん”こと黒江こはるが1月28日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのカジュアルなコーディネートを公開した。
【写真】「今日好き」出身20歳美女「理想のスタイル」美脚眩しいミニスカ姿
黒江は「現在発売中の『週刊アスキー』の表紙を担当させて頂きました 前回に続き2回目の表紙嬉しいです ありがとうございます！！」と雑誌「週刊アスキー」（角川アスキー総合研究所）の表紙に登場したことを報告。鮮やかな赤いパーカーにベージュのミニスカートのオフショットを公開し、ルーズソックスを履いたスラリとした脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「赤が似合う」「美脚」「理想のスタイル」「可愛すぎる」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。黒江は「サムイ島編」に参加していた。また、“日本一可愛い女子高生”を決める「女子高生ミスコン2022」の準グランプリを獲得したほか、現在は女優・モデルとして活躍している。（modelpress編集部）
