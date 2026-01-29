Ì£¤ÎÁÇAGF¡¢¡Ö¡Ø¤Õ¤¥¡£¡Ù¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¼ÒÆâ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¡¢¹¬Ê¡³Ø¹Ö±é¤Ç²ÁÃÍÍý²ò¤ò¿¼²½
Ì£¤ÎÁÇAGF¤Ï1·î14Æü¡¢¡Ö¡Ø¤Õ¤¥¡£¡Ù¥Þ¥¹¥¿¡¼ÍÜÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î»Üºö¤È¤·¤Æ¡Öà¹¬¤»¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥àá¹Ö±é²ñ&¿¶(¤Õ¤¥)¤êÊÖ¤ê²ñ¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£ÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°³ØÉôÄ¹¤ÎÁ°ÌîÎ´»Ê¶µ¼ø¤ò¹Ö»Õ¤Ë¾·¤¡¢¹¬Ê¡³Ø¤Î¹ÖµÁ¤È¥°¥ë¡¼¥×¥ï¡¼¥¯¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤äÍýÁÛ¤Î¡Ö¤Õ¤¥¡£¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤À¡£ÅöÆü¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤áÆ±¼Ò¼Ò°÷73¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼Ò°÷¤«¤é¹¬Ê¡¤Ë¡×¡£¹¬Ê¡³Ø¤Î¹ÖµÁ¤È¥°¥ë¡¼¥×¥ï¡¼¥¯¤ò¼ÒÆâ¤Ç¼Â»Ü
¡Ö¡Ø¤Õ¤¥¡£¡Ù¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤È¤Ï¡¢À¸³è¼Ô¤ËÆÏ¤±¤ë¡Ö¤Õ¤¥¡£¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¼Ò°÷¤Ë¹¤á¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¸½ºßÆ±¼Ò¤Ë¤Ï14¿Í¤Î¡Ö¡Ø¤Õ¤¥¡£¡Ù¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤¬¤¤¤ë¡£AGF¤¬·Ç¤²¤ë¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤Õ¤¥¡£AGF¡×¤Î¡Ö¤Õ¤¥¡£¡×¤Ë¤ÏÂ¿ÍÍÀ¤¬¤¢¤ê¡¢À¸³è¼Ô¤ä¼Ò°÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì´¶¤¸Êý¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ø¤Õ¤¥¡£¡Ù¥Þ¥¹¥¿¡¼ÍÜÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô°ì¿Í°ì¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î´¶¤¸¤ë¡Ö¤Õ¤¥¡£¡×¤ò¿¼ËÙ¤ê¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢À½ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Ê¤É¤ÎÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¡£
ÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°³ØÉôÄ¹¤ÎÁ°ÌîÎ´»Ê¶µ¼ø
ÅöÆü¤ÏÁ°Ìî¶µ¼ø¤«¤é¹¬Ê¡³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Ö±é¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¸å¡¢¾¯¿Í¿ô¤Ç¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¸½ºß¡¢¡Ö¤Õ¤¥¡£¡×¤¬À¸³è¼Ô¤Î¹¬¤»¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿º£¸åÈ¯Å¸¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò°÷¤½¤ì¤¾¤ì¤¬´¶¤¸¤ë¡Ö¤Õ¤¥¡£¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤«¤é2025Ç¯4·î¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿ÍÜÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀ®²Ì¤òÁ´¼ÒÅ¸³«¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë°ÌÃÖ¤Å¤±¡£
º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼çºÅ¤·¤¿¡Ö¡Ø¤Õ¤¥¡Ù¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¡Ö¼Ò°÷°ì¿Í°ì¿Í¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤Õ¤¥¡£¡Ù¤¬¡¢ÇùÁ³¤È¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ë¡Ø¤Õ¤¥¡£¡Ù¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸³è¼Ô¤Ë¡Ø¤Õ¤¥¡£¡Ù¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤Õ¤¥¡£¡×¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ¤ò¼Â´¶¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¼«ÉôÌç¡¦¼«¶ÈÌ³¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£