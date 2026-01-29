椿鬼奴、TOMORROW X TOGETHERとの集合ショットを公開「美しさもはや人間じゃありませんでした」「えぇ！嬉しい」
お笑い芸人の椿鬼奴（53）が28日、自身のインスタグラムを更新。韓国の5人組グループのTOMORROW X TOGETHERとの集合ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「輝きが人間離れ」TOMORROW X TOGETHERと一緒に写る椿鬼奴＆よしこ
椿は「TOMORROW X TOGETHERさんのライブに行かせていただきました！」と報告。「立て続けに歌って踊って無限体力で人間離れしてました。パフォーマンスすべて素晴らしく輝きが人間離れしてました」と、圧倒的なステージパフォーマンスを絶賛し、お笑いコンビ・ガンバレルーヤのよしこ（35）とメンバーに挟まれた集合ショットを披露している。
さらに、日本テレビ系『うわっ！ダマされた大賞 2025』での共演についても触れ、「ちゃんとステージ見られなかったのをお気遣いいただきお写真撮らせていただきまして」とメンバーの神対応に感謝。「私とよしこと並んだTXTさん、どうですか、美しさもはや人間じゃありませんでした」と、その異次元のビジュアルに衝撃を受けた様子をつづった。
コメント欄には「えぇ！嬉しい」「素敵な写真」「めちゃくちゃ羨ましい」「ステキな写真に癒されました」「お二人かわいい〜 ほっこり」「素敵な写真感動しました」などの声が多数寄せられている。
