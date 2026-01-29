【なだれ注意報】福島県・喜多方市、西会津町、柳津町、三島町、金山町、昭和村に発表（雪崩注意報） 29日16:48時点
気象台は、午後4時48分に、なだれ注意報を喜多方市、西会津町、柳津町、三島町、金山町、昭和村に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】福島県・喜多方市、西会津町、柳津町、三島町、金山町、昭和村に発表（雪崩注意報） 29日16:48時点
会津では、大雪やなだれに注意してください。浜通りでは、空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。中通り、浜通りでは、低温に注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■喜多方市
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて注意
■檜枝岐村
□なだれ注意報
30日にかけて注意
■只見町
□なだれ注意報
30日にかけて注意
■南会津町
□なだれ注意報
30日にかけて注意
■西会津町
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて注意
■柳津町
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて注意
■三島町
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて注意
■金山町
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて注意
■昭和村
□なだれ注意報【発表】
30日にかけて注意