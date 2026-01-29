気象台は、午後4時48分に、なだれ注意報を喜多方市、西会津町、柳津町、三島町、金山町、昭和村に発表しました。

会津では、大雪やなだれに注意してください。浜通りでは、空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。中通り、浜通りでは、低温に注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■喜多方市

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて注意



■檜枝岐村

□なだれ注意報

30日にかけて注意



■只見町

□なだれ注意報

30日にかけて注意



■南会津町

□なだれ注意報

30日にかけて注意



■西会津町

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて注意



■柳津町

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて注意



■三島町

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて注意



■金山町

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて注意



■昭和村

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて注意



