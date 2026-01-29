¡È70Ç¯Á°¤Î´ñÀ×ºÆ¤Ó¡É¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼ÂåÉ½ Áê¸¶»ËÏº¡Ö¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ç¤¹¡×Âç²ø²æ¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖËÍ¤¬·Ò¤²¤ë¡×
ÍèÇ¯2·î6Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼ÃË»ÒÂåÉ½¤ÎÁê¸¶»ËÏº¡Ê25¡¢¾®Àô¥¹¥¡¼¥¯¥é¥Ö¡Ë¤¬29Æü¡¢WÇÕÅ¾ÀïÃæ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¶¥µ»ÆüÄø¡¦ÆüËÜÂåÉ½°ìÍ÷¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¡¡³«²ñ¼°¤Ï2·î6Æü¤Ë¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ï¶â¥á¥À¥ë3¸Ä
º£µ¨¤Ï1·î11ÆüWÇÕ¥¹¥é¥í¡¼¥àÂè9Àï¤Ç25°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¼«¿È½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï15°Ì¡¢9°Ì¤È¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¡¢Éã¿Æ¤â¥¹¥¡¼¥ä¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ÞÎØ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º¡¢Â©»Ò¤¬¤½¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤¿¡£¡ÖÉã¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿Áê¸¶¡£
Âç²óÅ¾¡¢²óÅ¾¤È2¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¡¢²óÅ¾¤Ç¤Ï70Ç¯Á°¤Î1956Ç¯¡¢º£Âç²ñ¤ÈÆ±¤¸¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¡¦¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ÞÎØ¤ÇÃöÃ«Àé½Õ¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï2006Ç¯¤Î¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¤Ç³§Àî¸ÂÀÏº¤¬4°Ì¡¢ÅòÀõÄ¾¼ù¤¬7°Ì¤È¥á¥À¥ë¤Ë¤ï¤º¤«¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Áê¸¶¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¡£1ËÜ¡¢2ËÜ³ê¤ëÃæ¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¡×
¤µ¤é¤Ëº£Âç²ñ¤Î½Ð¾ìÏÈ¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¾®»³ÍÛÊ¿¡Ê27¡¢¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¡¦¥ï¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ë¤¬1·î5Æü¤ÎÎý½¬Ãæ¤Ë¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤ÎÂç²ø²æ¤Ç¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ÏÀäË¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®»³¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡Ö²¶¤ÎÊ¬¤Þ¤ÇÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡£¤¢¤È¤ÏÍê¤ó¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÂåÉ½Áª½Ð¤òÅÁ¤¨¤¿Áê¸¶¤Ï¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿¸å¤Ï¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ê¾®»³¤µ¤ó¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡£ËÍ¤¬·Ò¤²¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢²ø²æ¤·¤¿Æü¤«¤é¡¢¤Ê¤ª¶¥µ»¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¸ÞÎØ¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Åú¤¨¡Ö¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¹¶¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¼«¿È¡¢¤¹¤´¤¤¹Ó¡¹¤·¤¤³ê¤ê¤ò¤¹¤ë¡£¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÊÆ°¤¡¢³ê¤ê¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç»×¤¤¤ÃÀÚ¤ê¹¶¤á¤Æ¹Ô¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£