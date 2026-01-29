俳優の川崎麻世が28日に自身のアメブロを更新。前日に新年会として“歴代の弟子たち”と集まり、賑やかな時間を過ごしたことをつづった。

川崎は「弟子たちと新年会」というタイトルでブログを更新。「昨日は歴代の弟子たちが集まり マンションで楽しい時間を過ごしました」とつづり、6人の弟子たちとの集合ショットを公開した。写真のなかで「1と指さしてる桑原は 38年前から俺の付人をやりながら 今でも俳優として活躍してる 2は今は俳優とタクシー運転手をやってる松ちゃん 3はSoftBankのみのる」などと集まった多才な顔ぶれのメンバーを1人ずつ紹介し、「みんな様々に活躍してくれて嬉しい」と喜びをつづった。

続けて2次会や3次会に行ったことも明かしており、「3次会は妻の店に移動してケーキで改めて結婚祝いをしてくれ、妻も喜んでました」と報告。妻・花音さんと自身の写真がプリントされたケーキの写真を披露した。

最後に「長年付き合ってる弟子たちの人間性や成長をみてきて 改めて彼らとの出逢いに感謝し 一生よろしくねって言葉が出てみんなで乾杯できて嬉しかったです」と感慨深げにコメント。気づけば深夜2時を回っていたといい、「みんなが『麻世さん昔は朝まで飲んでましたけどね』と昔を思い出し 笑顔で解散しました」と充実した一日の様子を明かした。

※川崎の崎は正式には「たつさき」