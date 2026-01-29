¡ÖÀ¹¤ì¤Æ¤Ê¤¤¼Ì¿¿¤âÇä¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¥¤¥ó¥É¤Î¥¿¡¼¥¸¡¦¥Þ¥Ï¥ë¤Ç¡¢µÇ°¼Ì¿¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¥®¥ã¥ë¥È¥é¥Ù¥é¡¼¤Î¹¶ËÉ¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¥¤¥ó¥É¡¦¥¤¥¹¥é¥à·úÃÛ¤Î·æºî¤È¸À¤ï¤ì¤ëÁíÂçÍýÀÐ¤ÎÈþ¤·¤¤·úÃÛ¡¢¥¤¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ë´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¿¡¼¥¸¡¦¥Þ¥Ï¥ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀäÂÐ¤¤¤é¤ó¼Ì¿¿¤¬¤³¤ì¤Ç¤¹
º£SNS¾å¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¥¿¡¼¥¸¡¦¥Þ¥Ï¥ë¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ëµÇ°¼Ì¿¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¤¥ó¥É🇮🇳¥¿¡¼¥¸¡¦¥Þ¥Ï¥ë
À¹¤ì¤Æ¤Ê¤¤¼Ì¿¿¤âÇä¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥½¤Ç¤¹¡£
1Ëç¤¤¤¯¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¤È¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥®¥ã¥ë¥È¥é¥Ù¥é¡¼¤æ¤Ê¤µ¤ó¡Ê@galtraveler_yu¡Ë¡£
¥¿¡¼¥¸¡¦¥Þ¥Ï¥ë¤òÇØ¤Ë¼ê¤Ç¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òºî¤ë¤æ¤Ê¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¡£µÇ°¼Ì¿¿¤Ï¤³¤ì¤é14Ëç¤Ç300¥ë¥Ô¡¼¡ÊÌó520±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤Î¤ªÃÍÃÊ¤¬¹â¤¤¤Î¤«°Â¤¤¤Î¤«¡Ä¡£
¤æ¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¼¡¼¼Ì¿¿»£±Æ¤òÃíÊ¸¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤Ï¡©
¤æ¤Ê¡§¥¿¡¼¥¸¡¦¥Þ¥Ï¥ë¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¼êÅö¤¿¤ê¼¡ÂèÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢1¿ÍÎ¹¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤éµÇ°¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢»£±Æ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼²Á³Ê¸ò¾Ä¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤æ¤Ê¡§ºÇ½é¤Ï¡Ö1Ëç200¥ë¥Ô¡¼¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÀµÄ¾¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸ò¾Ä¤ÎËö¡Ö5Ëç»£¤ì¤Ð1Ëç50¥ë¥Ô¡¼¡×¤È¤Ê¤ê»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë14Ëç»£±Æ¤µ¤ì¡¢¡ÖÁ´Éô¤Ç500¥ë¥Ô¡¼¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ö¹â¤¹¤®¤ë¤·¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¼Ì¿¿¤â¤¢¤ë¡×¡ÖºÇ½é¤ÎÌóÂ«¤È°ã¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¸ò¾Ä¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï14Ëç¤Ç300¥ë¥Ô¡¼¤ËÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ÀµÄ¾¤¤¤é¤Ê¤¤¼Ì¿¿¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ï¾¯¤·ÉÔËþ¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼»£±ÆÊýË¡¤Ï¡©
¤æ¤Ê¡§»£±Æ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÁê¼ê¤Î¥«¥á¥é¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¡¼¥º¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬»ØÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¹½¿Þ¤äÇØ·Ê¤ÎÆþ¤ìÊý¤Ï¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¡¼¥º¤ÈÊÌ¤ËÁ´ÉôÇä¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÁ´ÂÎÅª¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼Åê¹Æ¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤æ¤Ê¡§¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç¤â¹â¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ÃÏ¤ÎÊý¤ä¥¤¥ó¥É¤Ë¾Ü¤·¤¤Êý¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤Î¶â³Û¤Þ¤Ç²¼¤²¤¿¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¡Ö¤à¤·¤í°Â¤¤Êý¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¥±¥Á¤¹¤®¤ë¼«Ê¬¤ËµÕ¤Ë¾¯¤·ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
SNS¥æ¡¼¥¶¡¼Ã£¤«¤é
¡ÖÃÍÃÊ¤Ï¤è¡¼Ê¬¤«¤é¤ó¤±¤É¡£ ¥¹¥È¥í¥Ü»È¤¦ÆüÃæ¥·¥ó¥¯¥í¤Ã¤Æµ»Ë¡¤Ç³ä¤È¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï»£¤é¤ì¤Æ¤ë¡£¡×
¡Ö¤´ËÜ¿Í¤ÏÀ¹¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É²Ä°¦¤¤¤·¡¢ÇØ·Ê¤âåºÎï¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤À¤È»×¤¦¡ª¡ª¡ª¡×
¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Î°ìÉô¤Î¾ì½ê¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È²ø¤·¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤·¡¢³°¹ñ¿Í¤À¤ÈÎÁ¶â¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹ ¡¡¤Ç¤â¡¢ÃÍÀÚ¤ê¤¬¾å¼ê¤Ê¤é¡¢¤À¤¤¤¿¤¤²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£₹300¤Ç14Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ï¼Â¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£¤è¤¯¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª »Ä¤ê¤ÎÂÚºß¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤ ¡×¡Ê¢¨¥¤¥ó¥É¿Í¥æ¡¼¥¶¡¼¤è¤ê¡Ë
¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿º£²ó¤ÎÅê¹Æ¡£¤â¤·º£¸å¡¢¥¿¡¼¥¸¡¦¥Þ¥Ï¥ë¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤Ê¤ªº£²ó¤ÎÏÃÂê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤æ¤Ê¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥É°Ê³°¤Ë¤âÀ¤³¦³ÆÃÏ¤òÎ¹¤·¡¢¤½¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤òSNS¤äYouTube¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¹¹¥¤¤ÎÊý¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
