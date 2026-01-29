静岡県らしさを感じる「静岡県のお土産」ランキング！ 2位「安倍川もち」を抑えた1位は？【2026年調査】
冬の観光シーズンを迎え、旬のカニや温泉を目当てに多くの人が訪れるこの地には、その土地の個性を映し出した素敵なお土産が数多く存在します。受け取った瞬間に現地の景色が浮かぶような、情緒溢れるラインナップに注目しました。
All About ニュース編集部では、2026年1月20日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「都道府県らしさを感じるお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、静岡県らしさを感じる「静岡県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：安倍川もち（やまだいち）／22票2位は、400年の歴史を持つ「安倍川もち」です。東海道の名物として親しまれ、国産大豆のきめ細やかなきな粉をまぶした餅と、自家製のこし餡を使用した餅の2種類が楽しめます。東海道の歴史と伝統を感じさせる、手作りならではの素朴で上品な味わいです。
回答者からは「400年以上の歴史があり、徳川家康も食したと言う和菓子で、お餅にきな粉と砂糖がまぶしてあり美味です」（60代男性／兵庫県）、「安倍川もちは昔からの定番で、どれも静岡らしさを感じます」（30代女性／静岡県）、「実際に食べて美味しい印象が残っているからです。何度も購入しているほど、私の中では定番のお土産」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
1位：うなぎパイ（春華堂）／173票他を圧倒する得票数で1位に選ばれたのは、春華堂の「うなぎパイ」でした。浜松で生まれ、うなぎエキスをブレンドした「夜のお菓子」として全国的に有名です。職人が手作りで折り重ねた数千層ものパイ生地のサクサク感と、ガーリックなどを加えた秘伝のタレの絶妙なバランスは、静岡土産の不動の王者といえます。
回答者からは「静岡を代表する銘菓で、浜松の名産のうなぎのエキス が入った甘めのパイで、 静岡県らしさを感じるから」（60代男性／愛知県）、「王道でお土産によくもらっていたので、うなぎパイといえば静岡県のイメージがある」（20代女性／山形県）、「県外への出張や県外のお客さんに対して渡す定番のお土産のため」（20代男性／静岡県）といった声が集まりました。
