「大きくなりましたね」有村昆、息子の8歳誕生日を祝福！ “やりたい事全部叶えるツアー”実行「でもさすがに」
映画コメンテーターの有村昆さんは1月28日、自身のInstagramを更新。息子が8歳の誕生日を迎えたことを報告し、コメント欄には祝福の声が上がっています。
【写真】有村昆、息子との仲良しショット
さらに、有村さんは息子について「すくすく大きくなってくれてパパは嬉しいよ。生まれて来てくれてありがとう」とコメントし、「でもさすがに家で子豚を飼いたい！は厳しい〜笑 息子よそこはわかってくれぃ〜」とメッセージを寄せました。
(文:勝野 里砂)
「息子の8歳の誕生日」有村さんは「1月は、息子の8歳の誕生日でした 成田山新勝寺にご祈祷に行って、子豚カフェに行って、トンデミーナに行って、アスレチック 息子のやりたい事全部叶えるツアーやりました」とつづり、4枚の写真を掲載しました。1枚目には、ケーキを持って笑顔を浮かべる有村さんと、ピースサインを決める息子が写っています。
この投稿には、「ご子息のお誕生日おめでとうございます」「大きくなりましたね」「昆くんならこぶたと一緒に暮らすことも、叶えられるはず」との声が集まっています。
2人で子豚カフェへ2025年12月25日の投稿でも、息子とのツーショットを公開していた有村さん。「ブタさんに癒されようと」子豚カフェを訪れたときの写真を掲載しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
