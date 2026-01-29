日本の軽自動車をバリバリに意識した造り！

2025年11月、BYDが新型軽EV（電気自動車）「ラッコ」を発表しました。

軽自動車は日本独自の規格ということもあり、これまでは日本メーカーの独壇場でしたが、中国メーカーであるBYDが参戦するということで話題になっています。

BYDが日本で展開する新型ラッコとはどのような軽EVなのでしょうか。

新型ラッコは、BYDが2025年11月に発表した軽ハイトールワゴンタイプのEVです。「ジャパンモビリティショー2025」ではプロトモデルが出展され、注目されています。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1800mm。日本メーカーの軽ハイトールワゴンだと、ホンダの「N-BOX」とほぼ同じサイズです。

サイドドアは、フロントが一般的なスイングドア、リアはスライドドア装備と、こちらも日本の軽スーパートールワゴンと同じ造りになっています。

エクステリアはEVらしいグリルレスのフロントをはじめ、全体的にシンプルなデザインを採用。市販化に向けてデザインが変更される可能性はありますが、一見すると日本メーカーの軽自動車と思えるほど、日本向けのデザインになっています。

インテリアも「日本のニーズ」を意識しており、例えば、運転席と助手席には大きめ収納スペースを装備。さらにカップホルダーを備えたトレーをシートバックに設置するといった、日本の軽自動車でおなじみの機能・装備を備えました。

インパネ周りでは、2枚の大型液晶パネルを装備。1枚はメーターパネル、もう1枚はインフォテインメントパネルとなっており、機器の操作を集約することで使いやすさとデザイン性を両立させています。

加えて、便利なパワーシートを装備しているのも大きな特徴です（グレードによって装備内容は異なる場合もあるかもしれません）。

新型ラッコは、街乗りでの扱いやすさを重視した前輪駆動（FWD）方式を採用しています。注目のパワーユニットには、ユーザーのライフスタイルに合わせて選べる2通りのバッテリー設定が用意されました。

手軽な「スタンダード」モデルは約20kWhの電池を搭載し、200kmを超える航続距離を確保。さらに、より遠出にも対応できる「ロングレンジ」モデルでは約30kWhまで容量が拡大され、300km超の航続距離を実現する予定です。

BYD初の軽EVラッコは2026年夏に導入予定とのこと。日本の軽自動車市場で、日本メーカーを超える支持を得ることができるのか注目です。