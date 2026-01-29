【いま安い野菜は？】レタス値上がり、トマト・だいこんは値下がり続く　冬野菜の多くが前週より安く　農水省・食品価格動向調査

農林水産省は1月27日、1月19日〜21日の食品価格動向調査の結果を発表。キャベツ・ねぎ・レタス・たまねぎ・トマト・にんじん・はくさい・だいこんの野菜8品目について、各都道府県10店舗（全国470店舗）の小売価格の平均値を算出しました。



前週よりも価格が下がった野菜は、キャベツ、ねぎ、トマト、にんじん、はくさい、だいこん。一方で、たまねぎは前週とほぼ同じ価格。前週よりも価格が上がったのは、レタスでした。





▼1月19日〜21日の調査結果（全国平均）※価格は消費税込み【キャベツ】1キロあたり価格 178円前週比 98％（前週 182円）平年比 72％【ねぎ】価格 918円前週比 95％（前週 968円）平年比 105％【レタス】価格 564円前週比 106％（前週 533円）平年比 85％【たまねぎ】価格 534円前週比 100％（前週 533円）平年比 158％【トマト】価格 955円前週比 94％（前週 1011円）平年比 121％【にんじん】価格 470円前週比 98％（前週 482円）平年比 119％【はくさい】価格 189円前週比 97％（前週 195円）平年比 101％【だいこん】価格 170円前週比 94％（前週 180円）平年比 89％調査対象8品目のうち、前週と比べて最も価格が上がった野菜はレタスで、前週比106％でした。最も下がったのは、トマトとだいこんで前週比94％でした。また、平年に比べて最も価格が上がっているのは、たまねぎで平年比158％でした。今回の調査によると、多くの冬野菜が引き続き値下がり傾向にあります。特に「だいこん」や「トマト」の下げ幅が大きく、家計には心強い状況です。一方で、レタスが前週より6%値上がりし、たまねぎも依然として平年の約1.6倍という高値が続いています。サラダの彩りには、平年と比べて安価となっているキャベツの千切りなどを使ってもいいかもしれません。