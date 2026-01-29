1児の父・アンガールズ山根、10歳娘が作ってくれた“レストランのような”手料理を公開「天才！」「めっちゃ美味しそう」
お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕（49）が28日、自身のインスタグラムを更新。長女（10）が作ってくれたという“レストランのような”手料理を公開した。
【写真】「これは絶対美味しい！」アンガールズ山根が公開した、10歳長女の手料理
山根は「10歳の娘が全部作ってくれました（お肉買いに行くのと玉ねぎ刻む以外） 最高！ハンバーグ」とコメントし、平らな白い皿に白米、ハンバーグ、トマトにレタスが盛り付けられた写真をアップし、うれしそうに報告している。
ほかにも、玉ねぎを炒めている動画やハンバーグを焼いているショットも披露し、長女が作ってくれたことへの喜びが伝わってきた。
コメント欄には「これは絶対美味しい！娘ちゃんの成長を感じられますね」「めっちゃ美味しそう」「素敵な娘さん」「パパ泣けちゃうね」「天才！」「娘さんの手作りなんて最高ですね」など反響が寄せられている。
山根は2013年11月に英会話講師の一般女性と結婚。2015年5月に第1子長女の誕生を報告した。
【写真】「これは絶対美味しい！」アンガールズ山根が公開した、10歳長女の手料理
山根は「10歳の娘が全部作ってくれました（お肉買いに行くのと玉ねぎ刻む以外） 最高！ハンバーグ」とコメントし、平らな白い皿に白米、ハンバーグ、トマトにレタスが盛り付けられた写真をアップし、うれしそうに報告している。
コメント欄には「これは絶対美味しい！娘ちゃんの成長を感じられますね」「めっちゃ美味しそう」「素敵な娘さん」「パパ泣けちゃうね」「天才！」「娘さんの手作りなんて最高ですね」など反響が寄せられている。
山根は2013年11月に英会話講師の一般女性と結婚。2015年5月に第1子長女の誕生を報告した。