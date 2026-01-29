日本の住環境に最適化。TCLがスリム設計の高機能ドラム式洗濯機発売
TCL JAPAN ELECTRONICSは2月10日、日本の住宅事情に合わせたコンパクト設計の洗濯専用ドラム式洗濯機「TW-DV7A」を、全国の家電量販店、ECサイトなどで発売する。
TW-DV7A
同製品は、マンションなどの限られたスペースにも設置しやすいスリムな筐体ながら、しわケアや消臭コースなど日常の洗濯を快適にする多彩な機能を搭載したドラム式洗濯機。直感的なダイヤル操作が可能で、初めてドラム式を扱う層にも配慮している。
普段着、デリケート衣類、時短ニーズなど、目的に応じて最適なコースを選択可能。脱水性能を強化した「しっかり脱水コース」で室内干しの時間短縮にも貢献する。高効率の洗浄システムによる節水設計で環境・家計にもやさしいのも特徴。
カラーはホワイト。価格はオープン(市場推定価格5万円前後)。
TW-DV7A
同製品は、マンションなどの限られたスペースにも設置しやすいスリムな筐体ながら、しわケアや消臭コースなど日常の洗濯を快適にする多彩な機能を搭載したドラム式洗濯機。直感的なダイヤル操作が可能で、初めてドラム式を扱う層にも配慮している。
普段着、デリケート衣類、時短ニーズなど、目的に応じて最適なコースを選択可能。脱水性能を強化した「しっかり脱水コース」で室内干しの時間短縮にも貢献する。高効率の洗浄システムによる節水設計で環境・家計にもやさしいのも特徴。
カラーはホワイト。価格はオープン(市場推定価格5万円前後)。