【速報】東京23区で1センチの積雪予想…きょう夜遅くにかけて雪や雨

気象庁は29日午後、東京の雪に関する最新情報を発表した。

東京地方では、29日夜遅くにかけて雪や雨が降り、積雪となる所がある見込みだという。気象庁は降雪による交通障害や路面の凍結に留意するよう注意を呼びかけた。

日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、関東甲信地方の上空約5500メートルに氷点下33度以下の強い寒気が流れ込んでおり、関東地方南部から伊豆諸島付近は気圧の谷となっているという。

上空の強い寒気や気圧の谷の影響で、23区や多摩地方の平地では29日夜のはじめ頃にかけて、多摩地方の山沿いや山地では29日夜遅くにかけて、雪や雨の降る所があり、積雪となる所があるとしている。

予想より地上気温が低くなった場合や、降水量が多くなった場合には、降雪量が更に多くなる可能性があるとして注意を呼びかけている。

【雪の予想】

29日18時から30日18時までに予想される24時間降雪量は多い所で

東京23区 1センチ

多摩北部 1センチ

多摩南部 2センチ

多摩西部 3センチ

次の「雪に関する東京都気象情報」は、29日23時頃に発表する予定です。