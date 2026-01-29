元東京地検特捜部副部長で元衆院議員の若狭勝弁護士が29日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。「皮膚科の権威」と言われている教授が性風俗の接待を受け収賄容疑で逮捕された事件について、「東大ブランドの信用失墜」を強調した。

この事件、東大大学院で医学系研究科教授の佐藤伸一容疑者が今月24日、同大学院での共同研究の見返りに高級ソープの性風俗店をはじめ、飲食店やクラブなどで繰り返し接待を受けていたとして、収賄容疑で警視庁に逮捕された。接待内容は次第にエスカレートし。接待した側の日本化粧品協会によると、2023年2月から約1年半で接待が86件にのぼり、総額は2000万円を超えたという。

「今後、場合によっては再逮捕さらに再逮捕、の可能性がある」と、若狭弁護士は予測。「長期間にわたって東京大学というのブランドが傷つけられる。公の立場の人が収賄をするというのは裁判所はかなり厳しいんです。国民を裏切る行為ということで。そういう意味に置いては裁判でも重い刑が科される。今後においては実刑の可能性もある。東大というブランドを持ちながらの犯罪ということが尾を引くと、見えるところも見えないところも含めてすごい信用失墜になると思います」と語っていた。