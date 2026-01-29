モリコロパークで、全国30店舗の餃子店が集結する「全日本ぎょうざ祭り2026春」開催
全日本ぎょうざ祭り実行委員会は2月21日〜23日、「全日本ぎょうざ祭り2026春」を、愛・地球博記念公園(モリコロパーク)で開催する。時間は10:00〜17:00(最終入場は16:30)。
全日本ぎょうざ祭り2026春
期間中は、北海道の「ぎょうざの宝永」、東京・秋葉原の超人気店「百年本舗 秋葉原総本店」、横浜中華街の名店「王府井 〜ワンフーチン〜」、静岡の「浜松ぎょうざのお宮さん」、鶏皮餃子の「餃子マルシェ」など、バラエティ豊かな餃子30店舗が集結し、自慢の餃子を提供する。
宝永餃子
焼き小籠包
鶏皮餃子
開催期間中、「リニモ1DAYフリーきっぷ」(大人800円・小児400円)を購入すると、ドリンク1杯無料になるドリンク引換券が同時に発券される。また、愛知環状鉄道 瀬戸市駅・新豊田駅・中岡崎駅で「全日本ぎょうざ祭り 愛環コラボきっぷ」を購入すると、入場無料やドリンクが無料になる特典券が付く。
全日本ぎょうざ祭り2026春
期間中は、北海道の「ぎょうざの宝永」、東京・秋葉原の超人気店「百年本舗 秋葉原総本店」、横浜中華街の名店「王府井 〜ワンフーチン〜」、静岡の「浜松ぎょうざのお宮さん」、鶏皮餃子の「餃子マルシェ」など、バラエティ豊かな餃子30店舗が集結し、自慢の餃子を提供する。
宝永餃子
焼き小籠包
鶏皮餃子
開催期間中、「リニモ1DAYフリーきっぷ」(大人800円・小児400円)を購入すると、ドリンク1杯無料になるドリンク引換券が同時に発券される。また、愛知環状鉄道 瀬戸市駅・新豊田駅・中岡崎駅で「全日本ぎょうざ祭り 愛環コラボきっぷ」を購入すると、入場無料やドリンクが無料になる特典券が付く。