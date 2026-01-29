ハリー・ウィンストン、阪急梅田店リニューアル記念ペンダントを発売
ハリー・ウィンストン・ジャパンは3月17日、ハリー・ウィンストン阪急梅田店のリニューアルオープンを記念し、「リリークラスター・ミニ・ペンダント」のローズゴールドモデルを先行発売する。
リリークラスター・ミニ・ペンダント
『リリークラスター』コレクションは、1940年代のアーカイブスケッチに着想を受けて誕生した。ユリのしなやかなラインをダイヤモンドで描き出し、リング、ペンダント、ネックレス、イヤリングなどをラインナップする。
リリークラスター・ミニは、日常使いに最適な軽やかで立体的なデザインが特徴。繊細にセッティングされたダイヤモンドが花びらの流麗なラインを描き出している。価格は73万7,000円。
