日本最大級の餃子イベントが静岡に上陸！「全日本ぎょうざ祭り in 静岡」開催
全日本ぎょうざ祭り実行委員会は3月27日〜29日、「全日本ぎょうざ祭り in 静岡」を、静岡県静岡市「グランシップ広場」で開催する。時間は11:00〜17:00(最終入場時間は16:30)。
全日本ぎょうざ祭り in 静岡
同イベントは、日本最大級の餃子イベント「全日本ぎょうざ祭り」の県外開催の第2弾。宇都宮や浜松といったメジャーエリアだけでなく、全国各地の人気店やご当地食材を取り入れたオリジナル餃子も販売する。
宝永餃子(北海道)
お宮さんの浜松餃子(静岡県)
らほつ餃子(奈良県)
餃子のほか、フード＆スイーツブースも設置する。
大阪極上！ホルモン丼
前売入場券は、大人1日券500円、大人ペア1日券800円、大人3名1日券1,200円。チケットぴあ・ローソンチケット・イープラスにて、3月7日10:00から販売する。当日入場券は、当日チケット販売所にて、大人1日券500円で販売する、小学生以下は、無料。
