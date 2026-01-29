奥河口湖エリアに、全棟プライベートサウナと露天付の宿泊施設が2施設誕生
グローバルステイズは2026年6月、山梨県富士河口湖町に全棟プライベートサウナと露天風呂を備えた宿泊施設を開業する。2月1日より予約受付を開始する。
奥河口湖 景雅からの眺望
オープンする施設は、1日2組限定のラグジュアリーヴィラ「奥河口湖 景雅」と、全6棟のリトリート施設「湖畔の隠れ家 totonoco」。富士山麓の静寂なロケーションで、完全プライベートな「ととのう」体験を提供する。
「奥河口湖 景雅」は、湖畔に佇むヴィラで、水盤テラスでの焚き火や高温サウナ、温泉露天風呂を楽しめる。定員5名までのスイートヴィラと、定員4名までのスタンダードヴィラを備える。
スイートヴィラ
「湖畔の隠れ家 totonoco」は、河口湖の静寂に包まれた、小さなプライベートヴィラ。「整える」というコンセプトで部屋を設計した定員3名までのスーペリアヴィラを6棟備えている。
湖畔の隠れ家 totonoco
いずれも日常の喧騒から離れ、大切な人と自分たちの時間を独占できる施設となっている。
