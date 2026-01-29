桜島フェリーを運航する鹿児島市船舶局と鹿児島海上保安部が合同で、不審者への対応訓練を行いました。

訓練には、鹿児島海上保安部と桜島フェリーの乗組員ら合わせておよそ60人が参加しました。

船内に不審者がいた想定で、海保の担当者がフェリーの乗組員に不審者への声のかけ方や、さすまたの使い方などを指導しました。

（レポーター）「こちらは車を載せるエリアです。訓練はフェリー内のどこで発生しても対処できるようにさまざまな場所で行われています」

そして、乗組員だけで不審者を制圧し、海保に引き渡すまでの流れを確認しました。

（桜島フェリー乗組員）「いざという時に向けてこういう（訓練を）受けられてとても良かった」

（鹿児島海上保安部 渋谷悠太 警備救難課長）「船内は狭い所があったり、階段が急であったり、特殊な事情があるので乗組員のみなさんが自分の船の特性にあわせてしっかり考えながらいろんな訓練を行っていくのも大事」

桜島フェリーを運航する鹿児島市船舶局によりますと、これまでに不審者対応の事案はないということですが、訓練を通じて安全と初動能力の強化に努めたいとしています。

・