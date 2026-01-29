

資料

Park KSBアプリに寄せられた疑問をもとにお伝えする「みんなのハテナ」。今回のテーマは「冷え性」です。岡山市のクリニックで答えてもらいました。

岡山市北区加茂のえばらクリニックです。疑問に答えてくれるのは江原弘貴院長です。

冷え性ってどんな症状？（高松市 克己ちゃん 66歳）

（えばらクリニック／江原弘貴 院長）

「例えば非常に疲れやすいとか、あとは体がだるいといった症状ですね。冷えると一緒に腰とかひざが痛むとか、あとおなかをくずされる方もいらっしゃいますね」

さまざまな症状があるということですが、「冷え性」の原因についてもたくさんの質問が寄せられました。

冷え性の原因は？（善通寺市 とら 58歳）

（えばらクリニック／江原弘貴 院長）

「やっぱりまずは、食生活ですね。甘いものとかあとは果物のたぐい、こういったものは体を冷やしやすいというふうに言われています」

例えば、果物でいうと夏に食べるスイカも暑い時に食べるのはおいしいんですが、食べ過ぎると体が冷えてしまっておなかを下してしまうことがあるそうです。

女性に冷え性が多いのはなぜ？（倉敷市 グミ 41歳）

（えばらクリニック／江原弘貴 院長）

「漢方の考え方の中の『気・血・水』という3つの概念の中の『血』というところ、血液であったり体のいろんな構成をする材料になるもの、こういったものが男性よりも月経の関係で不足することが多いと考えられています。そうすると体のバランスを崩すことから冷え性が多くなるものと考えられます」

また女性は、男性よりも筋肉の量が少ないので熱を生み出す力が弱くなるということも関係しているということです。

冷え性の対策を教えてください（高松市 みいか 42歳）

（えばらクリニック／江原弘貴 院長）

「手首あったりとか首回りであったりあと足首のあたりですね。そういった首に当たる場所を、靴下であったり手袋であったりそういったものでしっかり覆って温めていただくこと、これがいいんじゃないかと思います」

その他にも適度な運動やシャワーだけでなく入浴でしっかり温まること。十分な睡眠を取ることも大切だそうです。

冷え対策の最新グッズを知りたい（吉備中央町 リエ 48歳）

今売れている、お薦めグッズを教えてもらいました。

（岡山ロフト／福田夕貴 販売マネージャー）

「こちらが冷え性対策で人気の『まるでこたつソックス』です。足首のツボを特殊素材で温めてくれて体中をぽかぽかにしてくれます」

この「まるでこたつソックス」は自分用だけではなく、プレゼント用に買われる方も多いそうです。

おなか回りを温めてくれる「腹巻き」も。特に女性には薄手のものが人気ということです。

（えばらクリニック／江原弘貴 院長）

「冷え性はですね、さまざまな体調不良、ご病気のもとになると言われています。ぜひ普段の生活の中から気を付けて、皆さんのできる対策を取っていただければと思います」

（2026年1月29日放送「News Park KSB」より）