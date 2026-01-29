【脱チキンウィング】左ヒジの引けを即解消！フォローで両腕が美しく伸びる極意【見るだけで劇的に上手くなる スイングの作り方／阿河徹】

【フォロー～フィニッシュ①】グリップエンドの反転はインパクト後も継続させる

フォローにつながるクラブ操作を意識する

インパクトでボールを捉え、その後にフォロー、フィニッシュへと進みスイングが完了します。

実際のところ、ボールを打った後だからと、フォローやフィニッシュを重要に思わないアマチュアゴルファーが結構います。じつは、フォローの形や動作によって、ダウンスイングからインパクトで、ヘッドが加速するか減速するかが決まることもあるのです。

NG写真のように、左ヒジが引けてしまう、通称チキンウィングは、ヘッドスピードを減速させてしまう要因の１つです。クラブヘッドを加速させるためには、OK写真のような、グリップエンドの反転を継続させましょう。インパクトで終わらせるのではなく、フォローにつながるクラブ操作を意識してください。

【NG】チキンウィングは減速させる要因

クラブの反転動作ができないと、チキンウィングになることが多い。これだとヘッドスピードが減速してしまう

【OK】ヘッドを加速させるフォロースルー

インパクトからクラブを反転させるようにグリップエンドを下降させていくことで、ヘッドの加速は増していく

ココに注目！【ヘッドに引っ張られ両腕が伸びていく】

インパクト後は、加速しているヘッドに引っ張られるように両腕が伸びていきます。クラブと体の引っ張り合いを感じましょう

